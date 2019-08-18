مبارزة طرطوس تتألق

أحرز منتخب طرطوس للمبارزة المشارك بمنافسات بطولة الأولمبياد الوطني الرابع للناشئين ٢٠١٩ التي أقيمت في دمشق المركز الأول بالترتيب العام بين المحافظات إضافة إلى ٤ذهبيات و٣ فضيات وبرونزية.

وجاءت النتائج كالتالي:

ذهبية سلاح الإيبيه عبر اللاعبة مريم عبد القادر، ذهبية سلاح السابر عبر اللاعبة رولا علي، ذهبية سلاح السابر بفضل اللاعب إبراهيم ديب، ذهبية سلاح الإيبيه حققها اللاعب قيس دغمة، فضية سلاح الإيبيه اللاعب حسن إسبر، فضية سلاح الايبيه عن طريق اللاعبة ميليا سلوم، فضية سلاح الفلوري اللاعبة رهف نجار، برونزية سلاح الفلوري اللاعبة ليلياس سلوم.