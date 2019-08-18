رياضة

مبارزة طرطوس تتألق

| طرطوس-الوطن

الإثنين, 19-08-2019

أحرز منتخب طرطوس للمبارزة المشارك بمنافسات بطولة الأولمبياد الوطني الرابع للناشئين ٢٠١٩ التي أقيمت في دمشق المركز الأول بالترتيب العام بين المحافظات إضافة إلى ٤ذهبيات و٣ فضيات وبرونزية.
وجاءت النتائج كالتالي:
ذهبية سلاح الإيبيه عبر اللاعبة مريم عبد القادر، ذهبية سلاح السابر عبر اللاعبة رولا علي، ذهبية سلاح السابر بفضل اللاعب إبراهيم ديب، ذهبية سلاح الإيبيه حققها اللاعب قيس دغمة، فضية سلاح الإيبيه اللاعب حسن إسبر، فضية سلاح الايبيه عن طريق اللاعبة ميليا سلوم، فضية سلاح الفلوري اللاعبة رهف نجار، برونزية سلاح الفلوري اللاعبة ليلياس سلوم.

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