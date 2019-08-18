اقتصاد

أكثر المخالفات في ريف دمشق وأقلّها في الحسكة … 427 تاجراً خالفوا خلال عيد الأضحى

| علي محمود سليمان

الإثنين, 19-08-2019

صرح مدير مديرية حماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» بأن عدد ضبوط المخالفات المنظمة من قبل مديريات حماية المستهلك في المحافظات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغ 427 ضبطاً.
وبينّ أنه في محافظة ريف دمشق تم تسجيل أعلى عدد ضبوط مخالفة بـ130 ضبطاً، تليها محافظة دمشق بـ113 ضبطاً، وفي طرطوس 33 ضبطاً، وفي حماة 32 ضبطاً، ودير الزور 23 ضبطاً، والسويداء 16 ضبطاً، وأقل معدل للضبوط كان في محافظة الحسكة 4 ضبوط، موضحاً أن المخالفات توزعت ما بين عدم إبراز الفواتير والاتجار بمواد مجهولة المصدر، كما تم ضبط مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، وتنظيم ضبوط للبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار والإتجار بالألعاب النارية والمفرقعات.
ولفت الخطيب إلى أنه تمت مخالفة عدة مخابز بمخالفات البيع بسعر زائد والامتناع عن البيع والتلاعب في المواد، كما تم ضبط عدد من محطات الوقود للبيع بسعر زائد ومنها تقاضي «العيدية» في عدد من المحافظات، إذ تم تشديد الرقابة على كافة الفعاليات التجارية لقمع مخالفات الغش والتدليس، مشيراً إلى أنه تم إحالة عدد من المخالفين إلى القضاء موجوداً لاتخاذ أشد العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.
وأشار إلى أنه تم سحب عينات لعدد من المواد المشتبه بها وتحليلها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وخاصة المواد الغذائية المكشوفة التي تعرض في المحال أو على البسطات.

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