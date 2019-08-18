الأولى

أسعد: لا يحق للأسرة التي لم تحصل على «الذكية» بدمشق التزود بالمازوت عبر «العائلية»

| رامز محفوظ

الإثنين, 19-08-2019

أكد مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد بأنه لا يحق للعائلة التي لم تحصل على بطاقة ذكية التزود بمادة مازوت التدفئة عبر البطاقة العائلية أسوةً بالعائلات التي لم تحصل على «الذكية» ويحصلون على الغاز عبر «العائلية».
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف أسعد: منذ عامين يتم تزويد العائلات بالمازوت عبر البطاقة الذكية حصراً، ولا يتم تزويد أي عائلة بالمازوت عبر البطاقة العائلية.
ولفت أسعد إلى أن عدد مراكز البطاقة الذكية في دمشق 17 مركزاً وليس هناك أي نية حالياً لزيادتها، مشيراً إلى أن عدد طلبات مازوت التدفئة المخصصة لمحافظة دمشق مفتوح ولا يوجد عدد طلبات محدد لها علماً بأن الطلب يعادل 22 ألف لتر وفي كل موسم شتاء يتم تزويد دمشق بالكمية التي تحتاجها.
وتوقع المصدر أن يكون الطلب على المادة قليلاً مع بداية أيلول بسبب توجه المواطنين لتأمين احتياجات المدارس وغيرها من الاحتياجات مع بداية الموسم الدراسي والمونة، مشيراً إلى أنه تم البدء بالتسجيل لذوي الشهداء.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 21-08-2019

بيدرسون يستأنف نشاطه.. وتعزيزات عسكرية أميركية لميليشيا «قسد»! … بكين: لبذل مزيد من الجهود وإحراز تقدم بالعملية السياسية في سورية

الأربعاء, 21-08-2019

السيدة أسماء تزور معسكر «المستكشفون اليافعون» ببلدة الطارقية في مشقيتا

الأربعاء, 21-08-2019

لافروف: أبلغنا أنقرة باستمرار العمليات العسكرية وجنودنا موجودون على الأرض … الجيش يسيطر بالنار على «خان شيخون» وإرهابيو أنقرة يحتمون بنقطة مراقبتها

الأربعاء, 21-08-2019

تمويل المشروعات متوافر ولا ملاحظات على التنفيذ … النداف لـ«الوطن»: تخفيض أسعار صالات «السورية للتجارة» 40 بالمئة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock