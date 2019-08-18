أسعد: لا يحق للأسرة التي لم تحصل على «الذكية» بدمشق التزود بالمازوت عبر «العائلية»

أكد مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد بأنه لا يحق للعائلة التي لم تحصل على بطاقة ذكية التزود بمادة مازوت التدفئة عبر البطاقة العائلية أسوةً بالعائلات التي لم تحصل على «الذكية» ويحصلون على الغاز عبر «العائلية».

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف أسعد: منذ عامين يتم تزويد العائلات بالمازوت عبر البطاقة الذكية حصراً، ولا يتم تزويد أي عائلة بالمازوت عبر البطاقة العائلية.

ولفت أسعد إلى أن عدد مراكز البطاقة الذكية في دمشق 17 مركزاً وليس هناك أي نية حالياً لزيادتها، مشيراً إلى أن عدد طلبات مازوت التدفئة المخصصة لمحافظة دمشق مفتوح ولا يوجد عدد طلبات محدد لها علماً بأن الطلب يعادل 22 ألف لتر وفي كل موسم شتاء يتم تزويد دمشق بالكمية التي تحتاجها.

وتوقع المصدر أن يكون الطلب على المادة قليلاً مع بداية أيلول بسبب توجه المواطنين لتأمين احتياجات المدارس وغيرها من الاحتياجات مع بداية الموسم الدراسي والمونة، مشيراً إلى أنه تم البدء بالتسجيل لذوي الشهداء.