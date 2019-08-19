رسالة في زجاجة من بحار عمرها 50 عاماً

عثر أميركي على رسالة كتبها بحار روسي عمرها 50 عاماً وتركها داخل زجاجة.

البداية عندما نشر الشاب الأميركي تايلر إيفانوف منشوراً على حسابه على فيسبوك، يقول فيه: إنه عثر على زجاجة فيها رسالة مكتوبة باللغة الروسية، وطلب المساعدة في ترجمتها.

وأرفق إيفانوف المنشور بصورتين واحدة للزجاجة وداخلها الرسالة، وأخرى لمحتوى الرسالة، وبدا أنها بحالة جيدة، وتفاعل عدد كبير مع الرسالة، إذ أعاد نشرها أكثر من 1400 مرة وأعجب بها أكثر من 2000 شخص.

وتحولت الصورة إلى قصة بعدما اهتمت وسائل الإعلام الروسية بالرسالة وبدأت في تتبع مصدرها، وتبين أن من كتبها هو البحار الروسي الكابتن أناتولي بوتسانينكو وكان على متن السفينة الروسية سولاك في 20 حزيران عام 1969 وأنه ما زال على قيد الحياة.

وقال إيفانوف: إنه خرج بحثاً عن حطب للتدفئة حين وجد الزجاجة وداخلها الرسالة في حالة جيدة نظراً لوجود سدادة بلاستيكية، وذلك على بعد 32 كيلو متراً غرب قريته شيشماريف.

وتمكنت قناة «روسيا 1» من الوصول إلى كاتب الرسالة، وأطلقت عليه اسم «رسول من الماضي»، وظهر الكابتن بزي البحرية الروسية وغالبته دمعة سقطت من عينيه أثناء التقرير.

وقال بوتسانينكو: إنه ألقى بالرسالة في الماء أثناء وجوده على متن السفينة سولاك التي أشرف على بنائها عام 1966 وخدم في البحرية حتى عام 1970، وأوضح أنه في تلك الفترة كان أصغر قائد سفينة في منطقة المحيط الهادئ وكان يبلغ من العمر حينها 33 عاماً.