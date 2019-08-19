تداعيات النوم أقل من ست ساعات

أعلن البروفيسور بول غرينغراس استناداً إلى نتائج الدراسات المكرسة لتأثير قلة النوم في الجسم، أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات معرضون للإصابة بأمراض القلب التاجية.

واشترك في هذه الدراسة ألفا متطوع من بريطانيا، واتضح للباحثين أن 44 بالمئة منهم ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم، وفقط 17 بالمئة ينامون 8 ساعات يومياً.

وبحسب غرينغراس: إن أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم معرضون لخطر أمراض القلب التاجية «نقص تروية القلب» بنسبة 60 بالمئة، كما أن كل من يعاني قلة النوم معرض للإصابة بارتفاع ضغط الدم وزيادة مستوى الكوليسترول في الدم.

كما أن عدم كفاية النوم في ليلة واحدة تحفز زيادة الوزن، وفقدان الكتلة العضلية وكذلك يؤثر في بقاء هذه الذكريات مخزنة في الدماغ.

ويضيف البروفيسور: إن قلة النوم تؤثر سلباً في صحة المرء، وتصبح مشكلة صحية جدية، لأن النوم يؤثر في الحمض النووي للإنسان كغيره من العوامل الخارجية مثل الطعام ومستوى الإجهاد والتدخين.

ويشير البروفيسور، إلى أن الرياضة والنشاط البدني يساعدان على الاستغراق في نوم عميق، ووفقاً له، 85 بالمئة من الناس اكتشفوا أن نوعية نومهم تحسنت بعد ممارستهم للرياضة.