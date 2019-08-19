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وفاة مذيعة أثناء تغطية في الجو

| وكالات

الثلاثاء, 20-08-2019

أثناء تغطية إخبارية في الجو، لقيت مقدمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأميركية، «نانسي باركر»، الحاصلة على جائزة إيمي مصرعها إثر تحطم الطائرة التي كانت تجري تحقيقاً على متنها، إضافة إلى الطيار.
وبحسب موقع «إن بي سي نيوز» فإن الحادث وقع عندما كانت باركر (53 عاماً) تجري قصة صحفية عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد.
يشار إلى أن باركر حازت على 5 جوائز إيمي خلال مسيرتها المهنية وقالت محطة نيو أورليانز إنها «فقدت صحفية رائدة وصديقة رائعة، وكنزاً حقيقياً، عملت بالمحطة لمدة 23 عاماً، كما فقدت أسرتها زوجة وأما وابنة».

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