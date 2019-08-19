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إصابة زوجين في هجوم حيوان خطير

| وكالات

الثلاثاء, 20-08-2019

أصيب رجل وزوجته بجروح خطيرة إثر تدخلهما لفض اشتباك حصل بين كلبهم من جهة وزاحف «غوانا» من جهة أخرى، في ولاية كوينزلاند الأسترالية.
ورجحت فرق الإنقاذ أن يكون الكلب هو من بادر بمطاردة الزاحف اللاحم، ما استفز الأخير وحرضه على مهاجمة الكلب، حيث أصيب الرجل وزوجته في محاولة إنقاذ الكلب من فك ومخالب «غوانا».
وخلال الاشتباك، قتل كلب العائلة، بينما تعرض الرجل لتمزق وكسر محتمل في ساعده الأيمن، حيث اشتكى من نزيف وألم شديد أثناء نقله إلى المستشفى.
وأكدت فرق الإنقاذ امتلاك الزاحف الأسترالي مخالب حادة جداً، تسببت بجروح خطيرة في أذرع وأرجل الرجل وزوجته، بينما أشارت إلى أن العائلة تعتبر محظوظة لأن وضعها الصحي مستقر عقب هجوم خطير كهذا.
وأكد خبراء في محمية «لون باين كوالا» أن «غوانا» صياد خطر ويمكن أن يزيد طوله لأكثر من مترين، كما نوهوا إلى ضرورة عدم الاقتراب من الزاحف اللاحم عند مصادفته.
وأضاف الخبراء إن الزاحف الشرس لا يأكل سوى اللحم، جميع أنواع اللحم، من القوارض والطيور إلى الكلاب والقطط، بل حتى أبناء جنسه، من الزواحف.

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