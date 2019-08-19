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إطلاق فيلم «جوري» ليزن أنزور

| الوطن

الثلاثاء, 20-08-2019

تطلق المؤسسة العامة للسينما في الثامنة من مساء اليوم فيلم «جوري» سيناريو وإخراج يزن أنزور في القاعة المتعددة الاستعمالات في دار الأسد للثقافة والفنون.
يروي الفيلم حكاية فتاة صغيرة تعرضت مدينتها لإبادة جماعية من جماعات مسلحة مجهولة وبقيت وحدها في مواجهة هذه الجماعات، كما يتحدث الفيلم عن تأثير الحرب في العائلات السورية وفي الأطفال بأسلوب جديد ومؤثرات خاصة.
وقال أنزور عن فيلمه الجديد في تصريح صحفي: «الفيلم يمثل لي نهاية مرحلة سينمائية محددة، تركزت على العمل في مجموعة من الأفلام القصيرة، التي كانت تهدف إلى الدخول في العمق، لم أكن أبداً معنيّاً بتقديم ما هو مكرر، لذلك كنت أبحث عن أفكار جديدة، وفي «جوري» أقدم آخر ما لديّ في هذا الإطار، ولاحقاً ستكون هناك فضاءات أخرى وأحلام ومشاريع جديدة ستكوّن مساراً جديداً في حياتي المهنية».
ويشارك في بطولة الفيلم بيير داغر وروبين عيسى والطفلة شهد الزلق ومحمد نظام رعد مجد الزند وأحمد حبش وعلي إبراهيم.

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