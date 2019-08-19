البداية الأسوأ للبرشا بالليغا والريال خرج بالمطلوب … فوز العادة للأتلتي وجدير لإشبيلية

تعادلان وثمانية انتصارات نصفها بالنتيجة الأقل ووحدهما ريال مدريد وإشبيلية حققا الفوز بفارق هدفين وتعادل مثير شهد ثمانية أهداف كاملة، تلك هي عناوين الأسبوع الأول من الدوري الإسباني والعنوان الأبرز بالطبع كان في مطلع الجولة الافتتاحية وتمثل بخسارة البطل برشلونة على أرض الباسك على حين نجح غريمه الأبدي ريال مدريد بتسجيل الأهم وقفل عائداً بالنقاط الثلاث من رحلته إلى فيغو وبدأ القطب الثالث هذه الأيام في الليغا بفوز العادة بهدف وحيد على ضيفه وجاره خيتافي بعد مباراة باهتة، ويحسب لإشبيلية الطامح للعودة إلى مربع الكبار فوزه على أرض اسبانيول بثنائية وضعته على قدم المساواة مع الفريق الملكي.

انتصارات ناقصة

حقق قطبا العاصمة الفوز المطلوب أو بشكل أدق المنتظر إلا أن الأداء لم يكن مقنعاً بالنسبة لعشاقهما وخاصة الأتلتي الذي سجل فوزاً ضئيلاً عبر هدافه ألفارو موراتا الذي كان بإمكانه تعزيز النتيجة عبر ركلة جزاء إلا أن حارس خيتافي سوليس برع بالتصدي لها وجاءت المباراة عصبية بعض الشيء حيث اضطر الحكم لطرد لاعب من كل فريق بفارق أربع دقائق بين الحالتين قرب نهاية الشوط الأول علماً أن المباراة لم تشهد أكثر من 10 فرص مناصفة بين الفريقين والفارق أن سوليس لعب دور البطولة في عدم مضاعفة النتيجة على حين لم يحتج أوبلاك لكثير من الجهد للحفاظ على نظافة شباكه.

بالمقابل استهل بلد الوليد الناجي من الهبوط في الموسم الماضي مبارياته بالفوز على جاره بيتيس في ديربي أندلسي ونجح الفريق الذي يملكه الأسطورة البرازيلية رونالدو بخطف ثلاث نقاط مهمة في الدقيقة قبل الأخيرة مستغلاً النقص العددي للخضر منذ الدقيقة الثامنة، وسبق له أن حقق الفوز بهدف في آخر زياراته إلى فيامارين، ونجح إشبيلية في استغلال أفضليته على أرض اسبانيول جيداً فسجل هدفين مسجلاً الفوز الثالث على التوالي في ملعب باور.

وشهدت الجولة تسجيل 26 هدفاً تناوب على تسجيلها 26 لاعباً وشهدت 55 بطاقة صفراء منها 10 صفراوات وحمراء واحدة في مباراة سلتا * ريال مدريد، وطرد لاعب الأخير مودريتش ورودريغيز (ليغانيس) ومولينا (خيتافي) وروبليس (بيتيس) بالحمراء المباشرة على حين خرج لودي (أتلتيكو) وكوكولين (فالنسيا) بالإنذار الثاني.

النتائج الكاملة – الإسباني 1

• بلباو * برشلونة 1/صفر أدوريز (89).

• سلتا فيغو * ريال مدريد 1/3 للخاسر لوسادا (90+1) وللفائز بنزيمة (12) كروس (61) فاسكيز (80).

• فالنسيا * سوسيداد 1/1 للأول غاميرو (58) وللثاني أويارزابال (90+11).

• مايوركا * إيبار 2/1 للفائز داني (4) باولو أوليفيرا (75 بمرماه) وللخاسر باولو أوليفيرا (57).

• فياريال * غرناطة 4/4 للأول كازورلا (35 من جزاء) موسيس (53) جيرارد مورينو (65) شوكويزي (73) وللثاني فيكو (51 من جزاء) مانشيز (62) سولدادو (75) بويرتاس (81).

• ليغانيس * أوساسونا صفر/1 لويس أفيلا (75).

• ألافيس * ليفانتي 1/صفر ماربيان (54).

• اسبانيول * إشبيلية صفر/2 ريغيليون (41) نوليتو (84).

• بيتيس * بلد الوليد 1/2 للخاسر مورن (68) وللفائز نافارو (63) بلانو (89).

• أتلتيكو مدريد * خيتافي 1/صفر موراتا (23).