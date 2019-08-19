شؤون محلية

مجلس مدينة طرطوس: لاموافقات لأي ترخيص جديد في الحدائق كافة وعدم تجديد أي استثمار

الثلاثاء, 20-08-2019

إلى صحيفة «الوطن»:

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها رقم /3300/ تاريخ 29/7/2019 تحت عنوان:
«مدير حدائق طرطوس: مستثمرو الحدائق يسببون أضراراً تكلف أكثر مما يدفعون».
فإننا نبين لكم ما يلي:
نظراً لما تسببه استثمارات الحدائق من أضرار فقد صدر عن مجلس مدينة طرطوس القرار رقم /11/ تاريخ 14/1/2019 الذي يتضمن عدم الموافقة على أي ترخيص جديد في الحدائق كافة وعدم الموافقة على تجديد أي استثمار ينتهي فيها وتشديد المراقبة على الأكشاك القائمة حالياً. كما تضمن تكليف الدوائر المعنية بوضع الرؤية المناسبة للأكشاك التي خصصت لتخديم دورات المياه ضمن الحدائق العامة وتحديد البرنامج الوظيفي لها.
كما صدر قرار مجلس المدينة رقم /81/ تاريخ 18/7/2019 المتضمن الموافقة على رؤية دائرة الحدائق بخصوص الإشغالات في حديقة الباسل وحديقة تشرين، والمتضمن عدم الإبقاء على أي استثمار في هذه الحدائق ما عدا منح رخص إشغال بمدة زمنية للحفاظ على دورات المياه.

رئيس مجلس مدينة طرطوس
القاضي محمد خالد زين

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