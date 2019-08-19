خماسية دورتموند الأبرز في افتتاح البوندسليغا 2019/2020 … انتصارات السيتي تتوقف وسقوط جديد للبلوز

جاءت انطلاقة الدوري الألماني لموسم 2019/2020 حافلة بالأهداف السريعة والنتائج المثيرة، فالبافاري حامل اللقب سقط في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه هيرتا برلين وكان ممكناً للسيناريو أن يكون أسوأ لولا تقنية الفيديو التي تم الرجوع إليها واحتساب ركلة جزاء للبايرن ترجمها المتخصص ليفا، وبدوره بدأ دورتموند بشكل كاسح عندما استضاف أوغسبورغ الذي تقدم في الدقيقة الأولى ولكن العقاب جاء قاسياً بخماسية معبرة جعلته يتصدر المرحلة الأولى بفارق الأهداف.

في الدوري الإنكليزي ما زال تشيلسي يعيش كوابيس البداية البطيئة مع المدرب الجديد فرانك لامبارد، فبعد الخسارة في الجولة الأولى أمام اليونايتد صفر/4 اكتفى بالتعادل مع ضيفه ليستر أمس الأول وبينهما خسر السوبر الأوروبي أمام ليفربول، وبدورهما آرسنال وليفربول وصلا إلى النقطة السادسة قبل صدامهما المرتقب يوم السبت المقبل لفك شراكة الصدارة على أرضية ملعب أنفيلد وكان آرسنال روض ضيفه بيرنلي بهدفين لهدف وهي النتيجة ذاتها التـي عـاد بهــا ليفربــول من ملعب ساوثمبتون وكاد يقع بالمحظور إثر خطأ ساذج لحارسه البديل أدريان.

وانتهت القمة الكبيرة بين مانشستر سيتي وتوتنهام بالتعادل 2/2 بعد أفضلية واضحة للمضيف المانشستراوي حامل اللقب وكان ممكنا القبض على النقاط الثلاث لولا تقنية الفيديو التي صادرت هدفاً لغابريل خيسوس في الوقت بدل الضائع على غرار ما حدث في مباراتهما الشهيرة لحساب ربع نهائي الشامبيونزليغ في النسخة الفائتة.

على الصعيد الفردي تألق مهاجم نوريتش تيمو بوكي الذي سجل الهاتريك بمرمى ضيفه نيوكاسل واصلاً إلى الهدف الرابع بعدما سجل في الجولة الأولى بمرمى ليفربول، ليؤكد نجاعته التهديفية وخاصة أنه تصدر قائمة هدافي الدرجة الأولى في الموسم الفائت مع الكناري.

وللعلم فإن المرحلة الثانية اختتمت في وقت متأخر أمس بلقاء مانشستر يونايتد ومضيفه وولفرهامبتون.

وفيما يلي سجل النتائج:

ألمانيا

بايرن ميونيخ * هيرتا برلين 2/2 فسجل للأول ليفاندوفسكي (24 و60) والثاني من جزاء ولهيرتا لوكيباكيو وغروشيش (36 و38)، ليفركوزن * بادربورن 3/2 فسجل للفائز ليونك بايلي وهافيرتز وفولاند (10 و19 و69) وللخاسر سفين نيشل ومامبا من جزاء (15 و25)، دورتموند * أوغسبورغ 5/1 وسجل للأول الكاسير (3 و59) وسانشو وريوس وبراندت (51 و57 و82) وللثاني نايدرليشنير في الدقيقة الأولى، بريمن * دوسلدورف 1/3 وسجل للخاسر ايجستن 47 وللفائز هيننغر وكرامان وايهان (36 و52 و64)، غلادباخ * شالكه صفر/صفر، فرايبورغ * ماينز 3/صفر سجلها هولر وجوناتان شميد وفالدشــميدت من جــزاء في الدقائــق (81 و83 و87)، فولفســبورغ * كولن 2/1 سجل للفائز كيشاريفيتــش وفيغورست (16 و60) وللخاسر سيمون تيرود (90)، فرانكفورت * هوفنهايــم 1/صفر سجله هينتيرغر (1)، يونيــون برلين * لايبزيغ صفر/4 ســجلها هارســتن بيرغ وسابيتسر وتيبو فيرنر ونكونكــو (16 و31 و42 و69).

إنكلترا

آرسنال * بيرنلي 2/1 سجل لآرسنال لاكازيت وأوباميانغ (13 و64) ولبيرنلي آشلي بارنس (43)، إيفرتون * واتفورد 1/صفر سجله برنارد (10)، برايتون * ويستهام 1/1 سجل للأول تروسارد (65) وللثاني خافير هيرنانديز (61)، نوريتش * نيوكاسل 3/1 سجل للمضيف تيمو بوكي (32 و63 و75) وللضيف شيلفي (90)، ساوثمبتون * ليفربول 1/2 سجل للخاسر إنغيز (83) وللفائز ماني وفيرمينيو (45 و71)، أستون فيلا * بورنموث 1/2 سجل لصاحب الأرض دوغلاس سواريز (71) وللضيف جوشوا كينغ من جزاء وهاري ويلسون (2 و12)، مانشستر سيتي * توتنهام 2/2 سجل للأول ستيرلينغ وأغويرو (20 و35) وللثاني لاميلا ولوكاس مورا (23 و56)، تشيلسي * ليستر 1/1 سجل لتشيلسي مونت (7) ولليستر نديدي (67)، شيفلد يونايتد * كريستال بالاس 1/صفر سجله لوندسترام (47).

الإضاءة

• توقفت انتصارات مانشستر سيتي المتتالية عند 15 مباراة في الوقت الذي عادل فيه ليفربول رقمه القياسي بـ11 فوزاً متتالياً، كما حقق آرسنال الفوز العاشر توالياً على بيرنلي كثاني أفضل سلسلة له على خصم ما بعد مانشستر سيتي الذي سجل أمامه 11 فوزاً متتالياً ومعادلاً عدد الانتصارات المتتالية أمام نيوكاسل، واكتفاء تشيلسي بنقطة من ست حصل معه موسم 2015/2016 مع مورينيو عندما تمت إقالته لاحقاً.

• صمتت الشباك في لقاء غلادباخ وشالكه للمرة الأولى بين الفريقين منذ 2006 ولعبا بعدها 26 مباراة منها مباراتان في مسابقة اليوروبا ليغ، وعجز بريمن عن تحقيق الفوز افتتاحاً منذ موسم 2013/2014 عندما فاز على براونشفيغ، ورفع بايرن ميونيخ مبارياته المتتالية دون خسارة إلى 15 مباراة، والهدف الذي سجله لاعب أوغسبورغ نايدرليشنير بعد 30 ثانية ليس الأسرع كما نعلم لأن الهدف الأسرع بتاريخ البوندسليغا سجله كريم بالعربي لاعـب ليفركوزن بمرمى دورتموند 2014/2015 وكذلك فولاند لاعب هوفنهايم بمرمى البايرن 2015/2016 وكلاهما جاء بعد 9 ثوان، وللعلم فإن أوغسبورغ حقق فوزاً وحيداً على دورتموند في آخر عشــر مباريات جمعت الفريقين بمختلف المسابقات وكان ذلك في إياب الموسم الفائت عندما كانــت الخسارة أشبه بوضع العصي في عجلات الفريق.