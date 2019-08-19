شؤون محلية

ملحمة تزور أختام المسلخ البلدي.. ومراكز تجميل مخالفة … رئيس بلدية اللاذقية لـ«الوطن»: إغلاق 176 محلاً خلال شهرين

| اللاذقية - عبير سمير محمود

الثلاثاء, 20-08-2019

كشف رئيس مجلس مدينــة اللاذقيــة فــواز حكيــم لـ«الوطــن»، عــن إغلاق 176 محلاً مخالفاً في اللاذقيــة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين.
وأوضح حكيم أنه وفي إطار الجهود المستمرة المبذولة لضبط الأسواق ومتابعتها وفق الشروط الصحية، تم إغلاق محال لمزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص ومحال لإصلاح السيارات بناء على كتاب من اتحاد الحرفيين، إضافة إلى إغلاق عدد من مراكز التجميل التي تمارس أعمالاً طبية دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
وشدد حكيم على متابعة عمل مصانع ومحال الغذاء والمطاعم، قائلاً: يتم تشديد الرقابة عليها حرصاً على توفير الشروط الصحية، مشيراً إلى إغلاق ثلاثة مطاعم لتقديم المأكولات والوجبات السريعة ومحل لتصنيع الحلويات وآخر لصنع الألبان والأجبان.
وأضاف رئيس مجلس مدينة اللاذقية: تم ضبط منشأتين لتصنيع الألبان والأجبان تحوي كل منها كميات من الجبنة واللبن الفاسد غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وأكد إغلاق المنشأتين وإتلاف المواد المضبوطة وإحالة المخالفين على القضاء المختص.
وأشار حكيم إلى ضبط ملحمة تقوم بتزوير أختام المسلخ البلدي، مبيناً أنه تم إغلاق الملحمة وإحالة المخالف على القضاء.
كما تم تنظيم 45 ضبط مخالفة صحية بحسب حكيم، مضيفاً: إن من بين أسباب الإغلاق، مخالفة الشروط الصحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم وجود بطاقات صحية للعمال.
وفيما يخص الضبوط والغرامات المالية، قال حكيم: تم تنظيم 79 ضبط مخالفة للمحال التجارية، منها بسبب مزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص الإداري، ولمخالفة الشروط الصحية، ولعدم وجود بطاقات صحية لعمال المهن الغذائية.
وفي السياق، بيّن رئيس دائرة الرقابة والسياسات في مديرية المهن والشؤون الصحية، كنان سعيد لـ«الوطن»، معالجة 100 شكوى ضرر صحي تقدم بها مواطنون بسبب تسرب المياه من المنازل السكنية من خلال توجيه الإنذار بضرورة رفع الضرر الصحي عن الجوار.
وعن الترخيص الإداري، أشار سعيد إلى منح 37 قرار ترخيص ورفض 38 طلباً من أصل 142 طلباً مقدماً إلى مركز خدمة المواطن، منوهاً بأن باقي الطلبات قيد الإنجاز وبانتظار الإجراءات المطلوبة.

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