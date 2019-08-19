مشاريع لتحسين مياه الشرب في حماة ومناطقها

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة مطيع عبشي لـ«الوطن»، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع بحماة ومناطقها وتضعها بالاستثمار بهدف تحسين الواقع المائي بالمحافظة.

وأوضح أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، تابعت المؤسسة استكمال تنفيذ خط جر مياه حماة الثاني الذي تبلغ نسبة تنفيذه 85 بالمئة، كما تم إنجاز دراسة تقديم وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لتوسعة محطة التصفية بالقصير التي تخدم 65 تجمعاً سكانياً في محافظتي حمص وحماة، وعند وضعها بالاستثمار واستكمال خط الجر فإنها تؤمن مياه الشرب لهذه التجمعات حتى العام 2045.

وأما في منطقة الغاب، فبيَّن عبشي أنه تم إبرام عدة عقود لاستبدال وتوسعة شبكات في تل التتن وتل الغار ورسم الجرن، وإعادة تأهيل مشاريع نهر البارد وأبو قبيس ونبل الخطيب ويُجرى العمل حالياً على إعادة تأهيل مشروع الحويز بعد أن حرره الجيش العربي السوري.

وبيَّن عبشي أنه في منطقة مصياف تم الانتهاء من إنشاء خزان أرضي بسعة 5 آلاف م3، واستبدال وتوسعة لشبكة مدينة مصياف، الأمر الذي انعكس إيجابياً على واقع مياه الشرب فيها. ويجرى حالياً تنفيذ مشروع تجهيز ربط 4 آبار جديدة إلى خزانات المدينة لحل مشكلة المياه فيها بشكل جذري. كما يُجرى تنفيذ عدة مشاريع في اللقبة وتل أعفر وكاف الحبش وعنبورة وقيرون والشميسة وبعمرة.

وفي ريف حماة الجنوبي المحرر أوضح عبشي أنه تمت إعادة تأهيل مشاريع حربنفسه وطلف وعقرب وجدرين وقرمص وعوج.

وفي الريف الشمالي لحماة، أكد إعادة تأهيل مشروع اللويبدة لإرواء صوران وطيبة الإمام، مضيفاً: يجري العمل حالياً لإعادة تأهيل مشروع زور أبوزيد المغذي لمدينتي صوران وطيبة الإمام وبعض القرى التابعة لهما، وعلى تجهيز بئر الحجامة لإرواء بلدة معردس وقرية الحجامة.

وعن مشاريع ريف حماة الشرقي، أكد عبشي أن المؤسسة تعمل على استثمار كل المصادر السطحية الصالحة للشرب في الريف المذكور، وتنفيذ محطات تحلية على الآبار الجوفية الكبريتية في التجمعات الكبيرة، حيث تمت إعادة تأهيل محطة تحلية صبورة ويتم إجراء الدراسة الفنية لتنفيذ خط تحلية ثان في محطة صبورة، كما تم الإعلان عن تنفيذ محطة تحلية للمياه في بلدة الشيخ علي كاسون.

وبيَّن عبشي أن الوضع المائي في مدينة سلمية استقر بعد تحرير محطة ضخ القنطرة، حيث تروى المدينة من خط جر مياه أعالي العاصي إضافة إلى آبار الشومرية التي تمت إعادة تأهيلها ليبلغ الوارد المائي لمدينة سلمية نحو12 ألف متر مكعب باليوم.