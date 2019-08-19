9545 حالة إسعاف و5 وفيات في مشافي حمص الحكومية أيام العيد … إنذار100 محل في العيد لبيع المفرقعات النارية وألعاب مؤذية للأطفال

كشف مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص محمد غالي لـ«الوطن» أن الدائرة الصحية وجهت ما يزيد على 100 إنذار خلال فترة العيد للمحلات التجارية لبيعها المفرقعات النارية والألعاب المؤذية للأطفال وخاصة مسدسات الخردق.

وأشار غالي إلى أن نسبة الالتزام لدى القصابين خلال فترة العيد بذبح ألأضاحي ضمن محالهم وتحقيق الشروط الصحية المطلوبة وعدم رمي المنصرفات بالمجرور العام إضافة إلى التقيد بجمع المخلفات بأكياس سوداء محكمة الإغلاق وعدم وضع الخراف الحية على الطرقات وأبواب المحلات أفضل بكثير من الأعوام السابقة بنسبة 90 بالمئة، وأنه لم يتم تنظيم سوى 5 ضبوط مخالفة فقط بحق قصابين لم يتقيدوا بتنفيذ الشروط الصحية المطلوبة وسيتم إغلاق محالهم لمدة أسبوع، لافتاً إلى أن المحافظة كانت قد منحت 80 موافقة لقصابي جمعيات خيرية في مختلف أحياء حمص خلال فترة عيد الأضحى.

من جهته بين رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بسام مشعل لـ«الوطن» أن عناصر حماية المستهلك نظموا خلال عطلة العيد 29 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب المحال التجارية المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

بدوره كشف مدير الصحة بحمص حسان الجندي أن عدد المراجعين لأقسام الإسعاف في مختلف المشافي الحكومية في المدينة وريفها وصل إلى 9545 مراجعاً، بينما سجلت 5 حالات وفاة فيها، منوهاً بأن جميع مشافي المحافظة كانت على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات مرضية إسعافية أو طارئة.

وأوضح أن عدد المراجعين لقسم الإسعاف في مشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء بلغ 3089 مراجعاً منهم 4 حالات لحوادث دراجات نارية 4 حالات لحوادث سير 3 حالات تسمم غذائي، وسجل بالمشفى 3 حالات وفاة نتيجة أمراض مزمنة، على حين وصل عدد المواطنين الذين أسعفوا إلى مشفى الباسل التخصصي في حي كرم اللوز إلى 3514 مواطناً منها 10 إصابات بحوادث سير وحالة بحادث دراجة نارية، على حين استقبل مشفى العيون الجراحي 129 حالة إسعاف منها 13 حالة جروح رضوض لأطفال بالعين نتيجة لألعاب نارية.

وبلغ عدد المراجعين لمشفى تلكلخ بريف حمص الغربي 931 مراجعاً منهم 19 إصابة بحوادث سير و5 إصابــات بتســمم غذائــي، وسـجل بالمشــفى حالتــا وفــاة إحداهمــا بطلــق ناري والأخـرى نتيجة حادث سير.

كما سجل مشفى الوليد بحي الوعر 527 حالة إسعاف منها 5 حالات لسقوط من حافلات ومركبات، وحالة لحادث سير وحالة لتسمم دوائي، وفي مشفى المخرم بريف حمص الشمالي الشرقي تم تسجيل 370 حالة إســعاف معظمهــا لارتــفاع درجات الحرارة والكريب.

وفي مشفى صدد بلغ عدد المراجعين 949 مراجعاً وفي مشفى القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي وصل عدد حالات الإسعاف إلى 36 حالة ومعظم الحالات في المشفيين طبيعية.