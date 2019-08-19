شركات الإنشاءات العامة تحصل على نسبة ربح 4٫4 بالمئة من إيرادات مشاريعها

صرّح مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي لـ«الوطن» بأن الشركات نفذت أعمالاً بقيمة 38 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الجاري (2019)، بنسبة تنفيذ 45 بالمئة من المخطط.

وأشار إلى أن إجمالي الخطة السنوية المعتمدة للشركات تبلغ 86,57 مليار ليرة هذا العام، لافتاً إلى أن نسبة الأرباح بلغت 1,6 مليار ليرة، بنسبة 4,4 بالمئة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بربح 73 مليون ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت نسبة الربح إلى الإيرادات 0,46 بالمئة.

واعتبر نحوي أن نسبة الربح هذا العام جيدة، وذلك مقارنة بالعام السابق، كما تدل على أن الشركات تعمل ودخلت مرحلة التعافي، ولم تعد تتكل على وزارة المالية في تسديد أجور العاملين، مبيناً أن هناك تحسناً في أداء وعمل الشركات فجميعها رابحة.

وعزا نحوي أسباب التحسن في الأرباح إلى حصول الشركات على مشاريع أكثر، وتنفيذها لعقود بأسعار جيدة، وتوافر جبهات عمل كافية، فضلاً عن حجم عملها الجيد ودعم الحكومة لها، واصفاً التقييم المبدئي لما تم إنجازه من خطة العام الحالي بالجيد، مبيناً أن نسبة التنفيذ عادة تنخفض خلال الربع الأول من العام نتيجة عوامل الطقس والظروف الجوية بخلاف الربع الثاني.

وكان نحوي قد توقع في وقت سابق أن تتجاوز نسبة تنفيذ الشركات لأعمالها خلال فصل الصيف 60 بالمئة من الخطة الإجمالية للعام الحالي.