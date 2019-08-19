برجك اليوم – الثلاثاء 20 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تتمتع بقدرة معنوية قوية وفكر متيقظ وسريع وطاقة إيجابية ورغبة في الإنجاز، وتخرج من قوقعتك وعزلتك وتبتسم في وجوه كل من حولك وتريد إثبات نفسك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حاول جدياً أن تنتبه للتكتم والتعتيم على مشاريعك المستقبلية لأن العيون عليك، فقد يحمل لك اليوم الغيرة أو الحسد فحافظ على سرية مشاريعك أو ما تنوي فعله.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تبتعد عن الصراعات غير الجدية وتصبح أكثر ميلا إلى التجمعات والزيارات والتسالي، وفترة جيدة لارتباط وتعارف وخاصة في السفر فأنت تتعرف على أناس جدد وعلاقات تسعدك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد يزيد قلقك أو حسك المرهف، وربَّ كلام تسمعه أحياناً يضايقك أو تسمع خبراً يتطلب هدوءاً، وقد تشعر بالمرارة نتيجة إحساسك بعدم الانتماء لمحيطك يوم تشعر فيه بمعارضة ممن حولك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تسمح لمن حولك أن يستفزك بسهولة، دافع عن أفكارك بحماسة لكن بهدوء، وقد تميل إلى حسم وضع عاطفي أو عائلي واتخاذ خطوات جديدة في حياتك فاليوم للتنقلات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول كن متكيفاً ومرناً فالمساعدات آتية وستتحسن أوضاعك المالية والعملية، فالظروف مواتية للطلب والقبول ممن حولك وأحوالك جيدة ومبشرة بآفاق جديدة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تصطدم بالشريك فنظرتك تملكيه ونقاشك لمشاعرك يتم بحساسية أكثر من اللازم، فقط حدد هدفك ولا تترك الاستفزازات العابرة تؤرقك لتستفيد من حظوظك الجيدة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا تصطدم بالشريك فنظرتك تملكيه ونقاشك لمشاعرك يتم بحساسية أكثر من اللازم، فقط حدد هدفك ولا تترك الاستفزازات العابرة تؤرقك لتستفيد من حظوظك الجيدة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حاول أن تكشف للآخرين عن مشاعرك بهدوء فاليوم لكلمة حب أو لعرض عمل ربما يفاجئك، فالروتين لا يضايقك بل يسعدك وإحساسك بالتفوق والسعادة سببه وعود مفرحة ومبشرة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حاول أن تكشف للآخرين عن مشاعرك بهدوء فاليوم لكلمة حب أو لعرض عمل ربما يفاجئك، فالروتين لا يضايقك بل يسعدك وإحساسك بالتفوق والسعادة سببه وعود مفرحة ومبشرة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط خبر سعيد يأتيك يتعلق بالعمل أو أحد المقربين لك يتيح لك حل مشكلة عالقة، فلا تجعل طيبتك وتسرعك توقعك في مخاطر مالية ونظم أمورك العائلية والعاطفية.