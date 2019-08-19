مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

أوصى مجلس النواب الأردني أمس الحكومة الأردنية بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة «عمون» الأردنية فقد جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النواب الأردني الطارئ الذي عقد أمس برئاسة عاطف الطراونة وحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي توصيات لجنة فلسطين النيابية.

وقدمت اللجنة 17 توصية للحكومة منها إعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وشملت التوصيات عدم السماح للكيان الصهيوني بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس، كما دعت سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم لحل القضية الفلسطينية.