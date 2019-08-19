سورية

سعدون ينفي تقديم «أكاديميين» كرد رؤية لجهات دولية لحل المسألة الكردية

| الوطن

الثلاثاء, 20-08-2019

نفى «الأكاديمي السوري الكردي»، فريد سعدون، في اتصال مع «الوطن» أن يكون قد أدلى بأي تصريح أو مقابلة مع أي موقع إلكتروني حول «رؤية لحل القضية الكردية» في سورية طرحها «أكاديميون سوريون أكراد» على كل من روسيا وأميركا وفرنسا.
وقال سعدون: «لم أتحدث مع أي مواقع إلكترونية حول ذلك وكل ما في الأمر أنني نشرت بوست على صفحتي الشخصية في فيسبوك بعنوان رأي أو مقترح أو مشروع لحل المسألة الكردية».
وكان موقعي «بلدي نيوز» و«باسنيوز» المعارضين أوردا خبراً أول من أمس نقلاً فيه عن سعدون، «إننا مجموعة من الأكاديميين والمثقفين وبعض الأحزاب قدمنا رؤية لروسيا وأميركا وفرنسا لحل القضية الكردية بسورية».
ونقلت «الوطن» الخبر عن الموقعين ونسبته إلى «مواقع إلكترونية معارضة»، لكن سعدون نفى بشدة أن يكون قد أدلى بأي تصريح لأي من الموقعين السابقين.

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