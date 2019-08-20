انطلاق مهرجان السويداء للأفلام القصيرة

تحت عنوان «حنا مينه في الذاكرة» انطلقت فعاليات مهرجان السويداء الثالث للأفلام القصيرة، في سينما بلانيت بمدينة السويداء.

حيث أصبح المهرجان محطة سنوية يهدف وفق رئيس اللجنة المنظمة المخرج عصام الداهوك إلى نشر ثقافة السينما وجذب وتشجيع المواهب الشابة صاحبة الأفكار الإبداعية، لافتاً إلى ضرورة وضع الأسس لجيل قادم يتوق إلى إيصال صوته وخلق تظاهرة ثقافية وترسيخ مفهوم الانفتاح على الإنتاجات السينمائية عامة والشبابية خاصة على مستوى السيناريو والتمثيل والصورة والإخراج.

وأشار ممثل المؤسسة العامة للسينما المخرج نضال قوشحة إلى أهمية وجود السينما في زمن طغى فيه الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي منوهاً بالبعد الوطني الذي يحمله مهرجان السويداء لإغناء التجربة السينمائية السورية بتفاصيل جديدة.

ويعرض خلاله 11 فيلماً سينمائياً قصيراً معظمها من إنتاج مؤسسة السينما منها ما هو احترافي وما هو ضمن مشروع منح الشباب للأفلام القصيرة نالت جوائز في مشاركات سابقة.