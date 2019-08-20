فشل مزاد سوثبي في بيع أول وآخر «بورش تايب 64»!

شهدت دار المزادات سوثبي إحباطا مخجلا أثناء طرح أول وآخر سيارة Porsche Type 64 امتلكها في حينه، فرديناند بورش.

ودارت أحداث المزاد العلني كطرفة نادرة، حيث أعلن مدير المزاد سعرا أوليا للسيارة هو 20 مليون دولار، ثم عرضت السيارة على الجمهور المشارك في المزاد فصار مدير المزاد يطلع المشاركين على مميزات السيارة قائلا إنها فريدة من نوعها ولا مثيل لها في العالم ورفع سعرها إلى 30 مليون دولار.

وبدأ المشاركون المتحمسون برفع الرهان بشكل سريع ومتزايد ليصل سعرها إلى 70 مليون دولار. وبمجرد أن بلغ سعرها 70 مليونا قال مدير المزاد ربما سهوا وربما عمدا إن الحديث يدور ليس عن 70 مليونا بل 17 مليون دولار، مع العلم أنه من الصعب التمييز بين نطق رقمي 70 و17 باللغة الإنجليزية، ما أدى إلى انهيار العطاء تماما حيث بدأ المشاركون الأثرياء يصفرون ويصرخون قائلين إنهم حضروا إلى المزاد ليدفعوا مبلغا محترما وليس مبلغا ضئيلا وهو 17 مليون دولار. والنتيجة هي إعلان سوثبي عن فشل المزاد وإغلاقه.

فيما تعتبر Porsche Type 64 سيارة فريدة من نوعها بالفعل. وأنتج منها 3 سيارات قبل الحرب العالمية الثانية، ودمرت إحداها أثناء الحرب. أما السيارة الثانية فأتلفها الجنود الأمريكيون بقص سقفها. وبقيت سيارة Porsche Type 64 الواحدة والوحيدة التي فشل مزاد سوثبي في بيعها.