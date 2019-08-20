علماء يطورون جهازاً قد يعيد البصر للملايين

طور عدد من العلماء تقنية «واعدة للغاية» يمكن أن تساعد يوماً ما المكفوفين على رؤية الضوء.

وقام فريق بحث من سويسرا وإيطاليا، البريطانية من تطوير جهاز ثوري من شأنه تحفيز منطقة الدماغ المسؤولة عن الرؤية للمساعدة في تمكين فاقدي البصر من رؤية الضوء.

عمل الفريق على ابتكار طريقة لتوصيل النبضات الكهربائية للعصب البصري في الأرانب عبر قطب كهربائي يسمى «أوبتيك سيلاين».

وحفز الجهاز بالفعل القشرة البصرية في دماغ الحيوانات، وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة معلومات شبكية العين في الدماغ.

ونظراً لأن اختبارات الجهاز لا تزال في مراحلها الأولى، لم يتضح بعد إذا ما كان هذا التحفيز سيمكن الشخص المكفوف من الرؤية مرة أخرى، ولكنه يثبت «إمكانات» التكنولوجيا التي من شأنها حل مشكلة مئات آلاف العميان يوماً ما.