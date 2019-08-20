سورية

3 ملايين دولار من نيوزيلندا للمتضررين في سورية عبر الصليب الأحمر

| الوطن - وكالات

الأربعاء, 21-08-2019

جددت نيوزيلندا دعوتها إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وقدمت ثلاث ملايين دولار كمساعدات إنسانية للمتضررين في سورية وأنها ستقوم بتحويلها لمنظمة الصليب الأحمر الدولي.
وأعلنت الحكومة النيوزيلندية تقديمها مبلغ 3 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية للمتضررين خلال الأزمة السورية، بحسب مواقع إلكترونية معارضة.
ونقلت المواقع عن وزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز: إن المساعدات ستحول إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم توزيع الطعام والمواد الأساسية الأخرى وإصلاح موارد المياه ولدعم المشافي والمراكز الصحية لتتابع العمل.
وأشار بيترز إلى جهود «المنظمات الإغاثية» كونها تقدم حبلاً للنجاة للناس الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية داخل سورية.
وقال: إن الحكومة النيوزيلندية تستمر بالدعوة للحل السياسي للصراع في سورية، وأضاف: «إننا ندعو كل الأطراف للالتزام بتعهداتهم وفقاً للقانون الإنساني وحقوق الإنسان العالمية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وللسماح بالوصول السريع غير المحدود للمساعدات الإنسانية لكل من هم بحاجة». وذكرت المواقع أن المبلغ الجديد، الذي اتُّخذ القرار بشأنه في أواخر حزيران وقُدم للصليب الأحمر، رفع من الإسهام الكلي لنيوزيلندا للمساعدات الإغاثية لسورية إلى 32,2 مليون دولار منذ عام 2011.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 21-08-2019

أحكم قبضته على أوتوتستراد حلب دمشق الدولي … الجيش السوري يسيطر نارياً على خان شيخون 

الأربعاء, 21-08-2019

المبعوث الأممي استأنف عمله بعد شفائه … الصين: لإحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة السورية

الأربعاء, 21-08-2019

«قسد» عاجزة عن ضبط الفلتان الأمني وتواصل حملات الاعتقال!

الأربعاء, 21-08-2019

عفرين المحتلة.. ممارسات يومية للتتريك والقتل والخطف

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock