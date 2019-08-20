3 ملايين دولار من نيوزيلندا للمتضررين في سورية عبر الصليب الأحمر

جددت نيوزيلندا دعوتها إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وقدمت ثلاث ملايين دولار كمساعدات إنسانية للمتضررين في سورية وأنها ستقوم بتحويلها لمنظمة الصليب الأحمر الدولي.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية تقديمها مبلغ 3 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية للمتضررين خلال الأزمة السورية، بحسب مواقع إلكترونية معارضة.

ونقلت المواقع عن وزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز: إن المساعدات ستحول إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم توزيع الطعام والمواد الأساسية الأخرى وإصلاح موارد المياه ولدعم المشافي والمراكز الصحية لتتابع العمل.

وأشار بيترز إلى جهود «المنظمات الإغاثية» كونها تقدم حبلاً للنجاة للناس الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية داخل سورية.

وقال: إن الحكومة النيوزيلندية تستمر بالدعوة للحل السياسي للصراع في سورية، وأضاف: «إننا ندعو كل الأطراف للالتزام بتعهداتهم وفقاً للقانون الإنساني وحقوق الإنسان العالمية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وللسماح بالوصول السريع غير المحدود للمساعدات الإنسانية لكل من هم بحاجة». وذكرت المواقع أن المبلغ الجديد، الذي اتُّخذ القرار بشأنه في أواخر حزيران وقُدم للصليب الأحمر، رفع من الإسهام الكلي لنيوزيلندا للمساعدات الإغاثية لسورية إلى 32,2 مليون دولار منذ عام 2011.