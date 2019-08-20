معارض للقرطاسية وقروض لشرائها

أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن معارض القرطاسية واللوازم المدرسية سوف تستمر لحوالي الشهر بعد افتتاح المدارس لتوفير الوقت للأسر لزيارة المعارض والتسوق منها، مشيراً إلى تقديم قروض لشرائها بقيمة خمسين ألف ليرة للعاملين في القطاع العام.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر نجم أن توقيت افتتاح معارض القرطاسية واللوازم المدرسية يعتبر جيداً قبل بداية افتتاح المدارسة بحوالي الأسبوع لأن العائلات تقبل على شراء اللوازم المدرسية لأبنائها. وأوضح نجم أن هذه المعارض تهدف لتقديم جميع السلع المدرسية من قبل بداية العام الدراسي.