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جائزة لرائد خليل في مهرجان كارتينغا

| وكالات

الخميس, 22-08-2019

نال رسام الكاريكاتير رائد خليل الجائزة الشرفية بمهرجان كارتينغا الدولي الخامس عشر في البرازيل الذي شارك فيه 389 فناناً من 49 دولة.
وذهبت الجائزتان الأولى والثانية للبرازيل والثالثة لأستراليا ومنحت الجوائز الشرفية لسورية وإسبانيا والبلد المضيف.
وتماهت لوحة خليل الفائزة برمزية شديدة وأسلوب ساخر مع الصيد بالصقور ورياضة القنص حاملة دلالات اجتماعية وسياسية في ظل الصلف والتجبر العالميين من خلال تحوير العناصر المستقاة من الواقع وتوظيفها لتخدم الغرض المطلوب في إطار دور الكاريكاتير ورسائله المتعددة.

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