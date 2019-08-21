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الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب حبيب الصايغ في ذمة الله

| وكالات

الخميس, 22-08-2019

ودعت الإمارات الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ عن عمر ناهز 64 عاماً، ونعاه عدد من الكتاب والشعراء والمؤسسات الثقافية والأدبية.
حيث أصدر العديد من الدواوين الشعرية مثل (التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم نفسه) و(قصائد إلى بيروت) و(مياري) و(الملامح) و(قصائد على بحر البحر) و(وردة الكهولة) و(رسم بياني لأسراب الزرافات).
كما أجريت عن أعماله دراسات نقدية وأبحاث أكاديمية منها دراسة بعنوان (تمرد اللغة استعادة الصوت: قراءة في عوالم حبيب الصايغ الشعرية) للكاتب صديق محمد جوهر.

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