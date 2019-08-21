في دورة الوفاء والولاء.. ثلاثية للوحدة

في أولى مباريات الفريقين على استاد البعث في جبلة، حقق الوحدة فوزاً صريحاً على الكرامة بثلاثة أهدافٍ نظيفةٍ جاءت على مدار الشوطين، بعد أداء طبعه الوحدة بجماعيته وسرعة هجماته، فيما كان الكرامة تائهاً معظم المراحل، إلا من الربع ساعة الأول بفرصة الشاهين، بعدها امتلك الوحدة زمام المبادرة، وأقلق دفاع الكرامة عبر العكيل مرتين، والعاجي والشلحا، إلى أن جاء الفرج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاءٍ سددها العكيل عن يسار الحارس هدف المباراة الأول،

وفي الشوط الثاني تابع الوحدة أفضليته معززاً بالأومري وسرور والخولي وسجل الشلحا بعد 4 دقائق من متابعة ومجهود فردي، فيما سجل فراس كريم هدف المباراة الثالث مع صافرة النهاية عن طريق مرتدةٍ سريعةٍ.