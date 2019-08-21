رئيس «الطب الشرعي»: أخطاء أدت إلى وفيات ولم تتم المحاسبة لأنها غير مقصودة

كشف الرئيس الفخري لرابطة الطب الشرعي في سورية حسين نوفل عن تدني الخدمات الإسعافية في مشافي التعليم العالي ما أدى إلى بعض الأخطاء الطبية والوفيات، معلناً عن تشكيل لجان تحقيق في هذه القضايا.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد نوفل أنه لم يتم تحويل أطباء إلى القضاء نتيجة هذه الأخطاء وكانت المحاسبة مسلكية وإدارية باعتبار أنه لم يكن هناك أخطاء مقصودة أو جريمة منظمة في هذا الموضوع.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب لتدني هذه الخدمات منها قلة عدد الأطباء وعدم توافر المستلزمات الخاصة بالخدمات الإسعافية نتيجة الحصار على سورية إضافة إلى إدارة الموضوع من لجنة المشتريات بعدم توافر المواد لكل المشافي.

وأضاف: هناك أيضاً نقص في التدريب لدى أطباء الإسعاف كما أن هناك نقصاً في الالتزام بالعمل الطبي في الاستشارة، ذلك بأن يستشير الأصغر الأكبر ليكون الموضوع قائماً بشكل صحيح.

وكشف نوفل أن وزارة التعليم العالي تحركت بشكل سريع حتى لا يكون هناك تدنٍ كبير في الخدمات فبذلت جهوداً كبيرة في هذا الموضوع.