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ابتكار زبدة صحية مصنوعة من الماء

| وكالات

الأحد, 25-08-2019

نجح علماء متخصصون بالتغذية في إنتاج «زبدة صحية»، مصنوعة أساساً من الماء، يمكن أن تكون بديلاً للزبدة المنتشرة حالياً.
وقال موقع «غيزمودو» المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية أن التجربة أجريت في جامعة كورنيل، الواقعة في مدينة أيثاكا بولاية نيويورك، حيث نجح العلماء في صناعة زبدة تتكون أساساً من 80 بالمئة من الماء مقارنة مع الزبدة الحالية (16 بالمئة فقط ماء)، الأمر الذي يجعلها مفيدة للصحة.
وبحسب العلماء فإن ملعقة كبيرة من الزبدة العادية تتكون من 84 بالمئة من الدهون و16 بالمئة من الماء ونحو 100 سعرة حرارية، على حين إن مكونات الزبدة التي تم التوصل إليها تشمل على 80 بالمئة من الماء و25 سعرة حرارية.
وبحسب مخترعي هذه الزبدة فإنه يمكن تعزيزها بمواد غذائية أخرى، مثل الفيتامينات أو الحليب أو البروتينات النباتية، ما سيجعل مذاقها يشبه الزبدة العادية تماماً.
وأوضحوا أن «الزبدة الصحية» يمكن أن تساعد أيضاً الدول على الاستغناء قليلاً عن الماشية المنتجة للحليب وما تخلفه من آثار سلبية على الأرض والبيئة.
وتعرف الزبدة العادية بأنها خطيرة على صحة الإنسان، على اعتبار أنها عالية الدهون، ما يهدد صحة القلب والشرايين، ويزيد من مخاطر الإصابة بضغط الدم والكوليسترول.

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