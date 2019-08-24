جهاد الحسين يُوقّع للرائد

خلافاً لما نشر كثيراً في صفحات التواصل الاجتماعي فقد نفى نجم كرتنا المخضرم جهاد الحسين المحترف في الدوري السعودي الأحاديث التي نقلت عن لسانه اعتزاله اللعب دولياً والاعتذار لأي دعوة قد يتلقاها للعب مع منتخبنا، وأضاف جهاد في معرض رده على سؤال طرح عليه في بلجيكا خلال مشاركته مع فريقه السابق التعاون بمعسكره التدريبي خلافاً لما يشاع فإنه لم توجه إليه رسمياً الدعوة للالتحاق بالمنتخب وإن حصلت سابقاً أو في أي فترة قادمة فإنه سيلبي الدعوة بكل فخر وسرور وهو الذي تمنى للمنتخب كل التوفيق والنجاح في مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر وآسيا في أستراليا.

إلى ذلك أعلن نادي الرائد السعودي مساء الأربعاء الماضي تعاقده رسمياً مع جهاد الحسين القادم من التعاون، وكشفت إدارة الرائد أن مدة العقد وصلت إلى ثلاث سنوات وهي تأتي في إطار دعم صفوف فريقها الأول استعداداً لخوض استحقاقات الموسم الكروي الجديد والتي سيكون أولها مسابقة الكأس التي انطلقت مبارياتها يوم الخميس مبكرا هذه المرة.

وأعرب لاعبنا الذي قطع 37 سنة بعد لحظات قليلة من إنهاء مراسم العقد مع فريقه الجديد في مقطع مصور على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن سعادته الكبيرة بتواجده مع الرائد آملاً أن يكون عند حسن الظن لإدارته وجماهير الفريق التي رحبت بحرارة بخطوة التعاقد معه.

وكان التعاون الغريم التقليدي للرائد وضع حداً بشكل مفاجئ لمسيرة جهاد الاحترافية التي امتدت لخمس سنوات ناجحة بكل المقاييس بعد خروج لاعبنا من حسابات مدرب الفريق البرتغالي باولو سيرجيو الذي أعلن عن عدم حاجة فريقه لخدمات لاعبنا الذي كان قد سجل خلال فترة احترافه مع نجران والتعاون بدوري المحترفين السعودي وكصانع ألعاب نحو 16 هدفاً وصنع 47 هدفاً ليتوج كأفضل المحترفين هناك صناعة للأهداف منذ انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين سنة 2008.

إدارة الأهلي السعودي نفت جملة وتفصيلاً صحة المعلومات التي أشارت وتحدثت في الأسبوع الماضي عن وجود مفاوضات سرية أو علنية مع جهاد الحسين متمنية النجاح له في خطوته الاحترافية الجديدة.