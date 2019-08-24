الطراونة: ما يربط سورية بالأردن تاريخ وعلاقات وروابط مشتركة

اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة سورية في عمان شفيق ديوب، أن ما يربط الأردن بالشقيقة سورية من تاريخ وعلاقات وروابط مشتركة، يؤكد ضرورة البحث عن الأمور المشتركة بين البلدين والدفع بها قدماً، مجدداً التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سورية، بما يحفظ وحدتها ويضمن عودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى بلادهم.

وحول إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان العربي السوري المحتل قال الطراونة: إن «الأردن اتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً بهذا الشأن، وهو يعتبر أن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية، التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة».

بدوره أكد ديوب حرص سورية على تطوير العلاقات السورية الأردنية، وتعميقها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشدداً على أن الإنجازات والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب، جعلت الأوضاع في البلاد أكثر استقراراً، بما يتيح عودة المهجرين الآمنة إلى بلادهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم.