الأولى

الطراونة: ما يربط سورية بالأردن تاريخ وعلاقات وروابط مشتركة

| وكالات

الأحد, 25-08-2019

اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة سورية في عمان شفيق ديوب، أن ما يربط الأردن بالشقيقة سورية من تاريخ وعلاقات وروابط مشتركة، يؤكد ضرورة البحث عن الأمور المشتركة بين البلدين والدفع بها قدماً، مجدداً التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سورية، بما يحفظ وحدتها ويضمن عودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى بلادهم.
وحول إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان العربي السوري المحتل قال الطراونة: إن «الأردن اتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً بهذا الشأن، وهو يعتبر أن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية، التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة».
بدوره أكد ديوب حرص سورية على تطوير العلاقات السورية الأردنية، وتعميقها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشدداً على أن الإنجازات والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب، جعلت الأوضاع في البلاد أكثر استقراراً، بما يتيح عودة المهجرين الآمنة إلى بلادهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم.

مقالات ذات صلة

الأحد, 25-08-2019

واشنطن تستكمل إرهابها وتهدد المشاركين بمعرض دمشق الدولي بالعقوبات … وزير المالية لـ«الوطن»: سير العمل بالمعرض ممتاز مقارنة بالعام الماضي

الأحد, 25-08-2019

أكد وجود تواصل مع وجهاء «معرة النعمان» … السعدون لـ«الوطن»: عودة أهالي خان شيخون متعلق بالانتهاء من تمشيطها

الأحد, 25-08-2019

الاحتلال الأميركي يدخل قافلة مساعدات جديدة لـ«قسد» … أهالي قرى في ريف دير الزور يتظاهرون بوجه الميليشيات: اخرجوا من مناطقنا

الأحد, 25-08-2019

معظمها لمن توقفت رواتبهم ولمصروفين من العمل … رئيس لجنة «الرقابة» في «الشعب» لـ«الوطن»: ثلاث شكاوى وسطياً فقط تردنا يومياً!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock