ساعة تدريبية واحدة للمنتخب!

تتوجه يوم الأحد القادم إلى الفلبين بعثة منتخبنا لكرة القدم عبر مطار بيروت بحسب تأكيدات المدير الإداري الجديد للمنتخب إياد مندو الذي أكد لـ«الوطن» أيضاً احتمالية إلغاء المعسكر المقرر بدمشق كون أن عدداً كبيراً من لاعبي منتخبنا يشاركون مع فرقهم في دورة الوفاء والولاء المقامة في اللاذقية، علماً أن المدير السابق رضوان الشيخ حسن كان قد اقترح وفق ما صرح به لـ«الوطن» على مدرب منتخبنا فجر إبراهيم بعد انتهاء بطولة غرب آسيا في العراق ضرورة إقامة معسكر تدريبي للاعبينا لرفع لياقتهم البدنية وحالة الجهوزية عندهم لكن طلبه لم يلق آذاناً صاغية حينها!

وكشفت مصادر موثوقة مقربة جداً من إدارة المنتخب الوطني أن سفرة منتخبنا القادمة إلى الفلبين ستكون مرهقة بحيث ستستغرق الرحلة نحو13 ساعة وعلى ثلاث مراحل، الأولى من بيروت للدوحة ومدتها 3 ساعات ومن الدوحة لمانيلا 6 ساعات ومنها مباشرة إلى مدينة باكولود وأيضاً 6 ساعات وهي المدينة التي ستشهد مباراة منتخبنا الافتتاحية في التصفيات المزدوجة يوم الخامس من أيلول مع المستضيف الفلبيني الذي أعلن مدربه بالأمس في أحاديث صحفية عن عزم المنتخب الفلبيني بالعبور للنهائيات الآسيوية وللدور الثاني من تصفيات كأس العالم برفقة المنتخب الصيني وليس برفقة منتخبنا على حد تعبير المدرب السويدي الشهير أريكسون.

وفي معلومات خاصة لـ«الوطن» فإن الاتحاد الفلبيني سيسمح لمنتخبنا فور وصوله بإجراء حصة تدريبية واحدة فقط على ملعبها الذي سيستضيف المباراة ولمدة ساعة فقط، علماً أن مباراتنا المنتظرة مع الفلبين ستقام في الساعة الثانية والنصف بتوقيت دمشق، كما علمت «الوطن» أن توافد لاعبينا المحترفين إلى الفلبين لالتحاقهم ببعثة منتخبنا سيبدأ اعتباراً من يوم الإثنين القادم.

مدير منتخبنا السابق رضوان الشيخ حسن سيكون مع منتخبنا يوم المباراة في الخامس من أيلول ولن يكون بعيداً عنه وهو سيكون في محطة الكأس الرياضية محللاً للمباراة وهو استبق المباراة بنقل مخاوفه من تعثر جديد لكرتنا كون أن استعدادات المنتخب كانت ضعيفة جداً ولا تلبي الطموحات على حد تعبيره قائلاً: أنا خائف على منتخبنا في تلك المباراة لأنني أشعر وأعرف أن أوضاعه ليست على ما يرام وأشعر أيضاً بل ومتأكد أن أي تعثر له في تلك المواجهة فإن الكادر التدريبي سيدفع الثمن هذه المرة ونأمل ألا تصل الأمور إلى هنا مع دعواتي الشخصية والصادقة لأسرة المنتخب كاملة بالتوفيق والنجاح في تلك المباراة وجميع مبارياته في التصفيات.