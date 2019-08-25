آب شهر البنزين؟ … «محروقات» لـ«الوطن»: الطلب على مادة البنزين ينخفض في أيلول ثم يعود للارتفاع في آذار

صرح مصدر في شركة المحروقات لـ«الوطن» بأن الطلب على مادة البنزين سينخفض مع بداية أيلول القادم مع افتتاح المدارس والجامعات وهذا الانخفاض سيكون بشكل تدريجي، لافتاً إلى أن الطلب على المادة سيصبح معتدلاً خلال تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني ومن ثم ليعود الطلب على المادة بالازدياد في شباط وآذار ونيسان بشكل تدريجي.

ولفت المصدر إلى أن ذروة زيادة الاستهلاك والطلب على مادة البنزين يكون دائماً خلال آب من كل عام، موضحاً بأن مادة البنزين متوافرة ولن يكون هناك أي اختناقات لهذا العام، مشيراً في الوقت نفسه بأن الظروف الخارجية هي التي تتحكم بالكميات المستوردة لكن على المدى القريب من الواضح أنه لن يكون هناك أي اشكاليات أو اختناقات بالنسبة لمادة البنزين، والازدحام على محطات الوقود يحصل حالياً في ساعات الذروة في المساء حيث يكون هناك إقبال على التعبئة من أصحاب السيارات وبطبيعة الحال فإن هذا الازدحام طبيعي ومقبول.

وفيما يخص موضوع مازوت التدفئة أوضح المصدر أن مادة مازوت التدفئة متوافرة حالياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا الموضوع مرتبط بالإمكانات المتوافرة وبالتوريدات والمخازين، لافتاً إلى أن هناك وعوداً من وزارة النفط بأن تكون أمور التوزيع جيدة لهذا الموسم، مشيراً إلى أن عدد سيارات توزيع المازوت في دمشق وصل لما يقارب 500 سيارة توزيع.

وبين المصدر أنه لا يتم تحديد مخصصات معينة من مازوت التدفئة لمدينة دمشق عن كل موسم الشتاء، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعود للمخازين وإذا كانت المخازين كبيرة يتم تخصيص مخصصات أكبر، وفي حين كانت المخازين قليلة يتم تحديد كمية معينة من مازوت التدفئة للتوزيع ومن المحتمل أن تكون طلب أو طلبان أو ثلاثة طلبات وذلك يعود للامكانيات المتوافرة لدى شركة المحروقات.

وعن إعادة تأهيل محطة وقود القدم أكد المصدر أن هناك دراسة حالياً لإعادة تأهيل محطة القدم.

مبيناً أن إعادة تأهيلها وعودتها للعمل أمر يحتاج لوقت ويشبه بناء محطة بالكامل، لافتاً إلى أن إعادة تأهيلها بحاجة لرصد اعتمادات مالية وموافقات من المحافظة فضلاً عن الإعلان عن مناقصة بهذا الخصوص وحتى تسري المناقصة على متعهد حينها يقوم هذا المتعهد بإعادة تأهيل المحطة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع له مجرى زمني ويحتاج إلى وقت.