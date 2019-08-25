صعوبات تواجه شركة الصرف الصحي في طرطوس

بيّن مدير عام شركة الصرف الصحي بطرطوس منصور منصور أن الشركة تعاني جملة صعوبات تنعكس سلباً على العمل وتنفيذ المشاريع وبالتالي استمرار التلوث على كل مكونات البيئة ومنها عدم وجود مبنى لها ومن ثم الحاجة إلى مبنى جديد لأن المبنى غير مناسب من الناحية الصحية ولم يعد كافياً لاستيعاب الكادر الذي يزيد باستمرار ولا يستوعب المتطلبات والتجهيزات اللازمة لتطوير العمل وعدم توافر الآليات الضرورية لمتابعة الإشراف وأعمال الشركة (آليات خدمية– هندسية– مبيت– مخصصة).

وطالب منصور بتعديل مرسوم إحداث الشركات العامة للصرف الصحي حيث يتضمن تعديل مهام الشركة (إعداد الدراسات الفنية والتنفيذ والاستثمار والصيانة لمشاريع الصرف الصحي في محافظة طرطوس) وهذا يضمن واقعية الدراسات وسرعة إنجازها وترتيب أولويات التنفيذ والخاصة بالخطة الاستثمارية للشركة والمكلفة بها حالياً المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس ورفد الشركة بالكادر الفني والإداري الكافي لإدارة أمور الشركة المختلفة، وبالآليات الضرورية لمتابعة الإشراف وأعمال الشركة ونقل الخطة الاستثمارية للشركة والمتضمنة تنفيذ وصلات صرف صحي ضمن مدينة ومناطق التوسع والموجودة لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس إلى الشركة ليتم تنفيذها وفق الأولوية والدراسات المنجزة من ضمن الموازنة الخاصة بالشركة وإجراء الفصل الإداري والمالي بالكامل معها بما يضمن الاستقلال المالي للشركة عن مؤسسة المياه ويعطي مرونة للشركة في تحقيق خططها.

نشير إلى أن أغلب المشاريع ومحطات المعالجة المتعاقد عليها تعاني الكثير من المشكلات والعقبات ونتيجة ذلك لم توضع أي محطة بالخدمة إضافة إلى تنفيذ العديد من مجمعات الصرف الصحي وتركها دون استثمار رغم مضي أكثر من عشر سنوات على تنفيذها هذا الواقع جعل مجلس المحافظة يدعو لجلسة استثنائية لبحثه ووضع النقاط على الحروف بخصوصه.