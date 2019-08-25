بدء صيانة أوتستراد حلب دمشق من صوران وحتى خان شيخون

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير فرع المواصلات الطرقية في محافظة حماة خضر فطوم أن أعمال التأهيل بدأت منذ يومين بمجرد إعلان تحرير «خان شيخون» من الجيش العربي السوري عبر كوادر المؤسسة بتوجيهات وزارة النقل وبالتنسيق مع المعنيين في محافظة حماة والجهات المعنية.

ولفت فطوم إلى أن الآليات بدأت بإزالة السواتر الترابية والأنقاض عن الطريق وترحيلها، وترميم الحفر والأخاديد الناتجة عن القذائف والأعمال الإرهابية، مع تفقد الأعمال الصناعية بالتنسيق مع مختلف الجهات، مؤكداً انتهاء الأعمال الإسعافية العاجلة والسريعة لفتح وتسليك الطريق ليكون آمناً مرورياً بحيث أصبح سالكاً بسهولة، علماً أن أعمال التأهيل شبه انتهت، وحتى نهاية الأسبوع تنتهي جميع أعمال التأهيل والترميم على كامل طول الطريق من صوران لخان شيخون.

وأشار فطوم إلى البدء بجرد الإشارات المرورية ووضع الدلالات التحذيرية بهدف السلامة المروية، مبيناً أن قيمة الأضرار التي طالت الطريق بسبب التعديات الإرهابية تصل إلى نحو 150 مليون ليرة سورية شملت العقد والمنصفات والمرافق العامة على جانبي الطريق، وأضرار في بعض العبّارات، إضافة إلى أضرار غير إنشائية طالت ملحقات العقد، لافتاً إلى إجراء الدراسات الكاملة على صعيد صيانة الطريق ضمن الخطة القادمة.