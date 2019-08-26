مخلوف: 4.5 مليون مهجر عادوا إلى مناطقهم المحررة … قرار حكومي بإعادة بناء القنيطرة المدمرة 

أكد وزير الموارد المائية حسين عرنوس بأن هناك توجيهاً لوضع رؤية تنموية وفق مدة زمنية محددة وتنفيذها فوراً في محافظة القنيطرة، معتبراً أنه لا يمكن تنميتها من دون عودة السكان كما لا يمكن عودتهم من دون إيجاد عمل لهم.

وعقدت اللجنة الوزارية المؤلفة من أربعة وزراء ويترأسها عرنوس نحو خمسة اجتماعات خلال زيارتهم للقنيطرة تم فيها استعراض المشاريع التي طرحت منذ عام ألفين.

وأبدى عرنوس ملاحظاته على المشاريع التي عرضتها المحافظة والتي تمثلت بقلة اليد العاملة لأن الهدف منها استقطاب أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة والمقيمين بتجمعات النازحين بالمحافظات.

وكشف وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أنه تمت عودة نحو4.5 ملايين مهجر إلى المناطق المحررة، مشيراً إلى أن هدف المشاريع التنموية الاهتمام بالبعد التنموي لأن الدعم موجه لتنفيذ مشاريع تنموية لتوليد موارد مالية لمساعدة الوحدات الإدارية إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.

واعتبر مخلوف أن إعادة الإعمار هي ذراع الحكومة التنفيذي لكل ما دمره الإرهاب، مؤكداً أنه تم تخصيص نحو50 ملياراً لإعادة الإعمار.

من جهته أشار وزير الزراعة أحمد القادري إلى المصفوفة التي وضعتها الوزارة لإعادة الألق للقطاع الزراعي ومنها إنشاء محطات لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية.

ولفت محافظ القنيطرة همام دبيات إلى الجهد الحكومي والدعم المقدم لأبناء المحافظة ومنها الموافقة على بناء مدينة القنيطرة المدمرة انطلاقاً من أن التحرير يبدأ بالإعمار.