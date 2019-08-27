شؤون محلية

بانتظار قرار التعليم العالي.. تعليق التسجيل في برنامج الإعلام بالتعليم المفتوح لمدة عام

| فادي بك الشريف

الأربعاء, 28-08-2019

كشفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس الجامعة وافق على مقترح تعليق التسجيل في برنامج الإعلام بالتعليم المفتوح لمدة عام (2019- 2020) وذلك بناءً على اقتراح مقدم من مجلس كلية الإعلام إلى التعليم المفتوح الذي بدوره وافق على المقترح ورفعه إلى الجامعة لترفعه بدورها إلى مجلس التعليم العالي صاحب القرار النهائي في هذا الموضوع.
وأضافت أوتاني: إنه بعد إقرار الموضوع من التعليم العالي يصبح التسجيل على 6 برامج في التعليم المفتوح، مبينة أن أكثر من 8 آلاف سجلوا في برنامج الإعلام بالتعليم المفتوح خلال الأزمة تخرج منهم 25 بالمئة في ظل تعليق الدراسة وسفر عدد من الطلاب خارج القطر، وبعض الطلاب غير معروف وضعهم ولم يتقدموا بطلبات، وعدد من الطلاب الراسبين.
وأشارت نائب رئيس جامعة دمشق إلى أن البرامج موزعة بين كليات الآداب والعلوم الإنسانية والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والتربية إضافة إلى برنامج الإعلام المقترح تعليق التسجيل فيه هذا العام، مؤكداً أن البرامج تشمل المحاسبة وإدارة المشروعات ورياض الأطفال والترجمة والدراسات الدولية والدبلوماسية، والدراسات القانونية، و«الإعلام»، مشيرة إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لمفاضلة التعليم المفتوح تجاوز الـ9 آلاف طالب وطالبة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق محمد العمر أن مبررات مقترح تعليق التسجيل يعود إلى عدم توافق عدد الكادر والأساتذة في الكلية ضمن التعليم المفتوح على استيعاب أعداد الطلاب التي تسجل سنوياً، والتي تصل إلى نحو 1200 طالب وطالبة، بحيث يفوق القدرة الاستيعابية للكلية.
مضيفاً: إن هذا الأمر اقتضى رفع المقترح وتخفيف الأعداد بعدم التسجيل هذا العام، ناهيك عن عدم استيعاب سوق العمل للكم الكبير من الطلاب، معتبراً أن القرار يعود لمجلس التعليم العالي.

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