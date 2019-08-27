مارياني يصل سورية على رأس وفد برلماني أوروبي

وصل النائب الأوروبي الفرنسي من حزب «التجمع الوطني» اليميني، تياري مارياني، أمس، إلى دمشق في زيارة جديدة إلى سورية على رأس وفد يضم ثلاثة نواب فرنسيين من البرلمان الأوروبي.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة الذي استقبل الوفد أمس، أكد في تصريح لـ«الوطن» أن الوفد يزور سورية بصفته الأوروبية، لأن عمله ضمن البرلمان الأوروبي وليس الفرنسي، مشيراً إلى أن مارياني وبصفته عضواً في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، قادر على إيصال حقيقة ما يجري في سورية بعد دحر الإرهاب، وسيكون له تأثير ضمن هذه اللجنة بالتأكيد، معبراً عن ترحيب سورية بأي وفد برلماني أوروبي قد يزور سورية في المرحلة القادمة.

مرجانة أوضح أن برنامج زيارة الوفد البرلماني الأوروبي، يتضمن إجراء لقاءات مع رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، وفي وزارة الخارجية والمغتربين، ومع البطريرك جوزيف عبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك، وسماحة مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون، وكشف بأن الوفد ينوي حضور افتتاح الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي اليوم، ومن خلال هذا الحضور سيكونون شهوداً بأن سورية تتعافى وتعود تدريجياً لمكانتها الإقليمية والدولية.