الحموي: الدورة الصيفية أفرزت مواهب وخامات رياضية جيدة … ختام مميز لمدرسة نادي بردى الرياضية الصيفية

أعلنت إدارة نادي بردى عن نهاية موسمها الصيفي بحفل ختام المدرسة الصيفية الذي جرى الإثنين والثلاثاء الماضيين، وتم تخصيص يوم الإثنين لمدرسة السباحة ويوم الثلاثاء للمدرستين الصباحية والمسائية.

وحضر حفل ختام مدرسة السباحة أمين فرع دمشق لحزب البعث حسام السمان وعدد من القيادتين السياسية والرياضية بدمشق وحشد من أهالي طلاب المدرسة وتضمن الحفل عروضاً مائية جميلة نفذها طلاب المدرسة، كما تم تخريج العديد من السباحين المواهب الذين سيكون لهم شأن في المستقبل بعالم السباحة نظراً لموهبتهم وخامتهم الجيدة.

حفل أنيق

على مدى أكثر من ساعتين جاء حفل ختام المدرسة الصيفية بحضور رسمي وشعبي كبير بلغ أكثر من ألف متفرج غصّ بهم مكان الاحتفال، وبدأ الاحتفال بدخول الفرق الرياضية التي شملتها الدورة وتقدمها علم الوطن وصورة الرئيس المؤسس حافظ الأسد وصورة الرئيس بشار الأسد وحمل الصغار أعلام سورية وأعلام نادي بردى في مشهد جميل رسم فيه الصغار صورة وطنية جميلة، ثم وقف الجميع دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء سورية الأبرار من عسكريين ومدنيين وعزف النشيد الوطني.

وألقى محمد الحموي رئيس نادي بردى كلمة ترحيبية بالطلاب وأهاليهم والضيوف مؤكداً على علو كعب مدرسة النادي وتطورها عاماً بعد عام من خلال إعداد برامج تدريبية وترفيهية عالية المستوى، فحازت المدرسة على ثقة الأهالي والمعنيين، وأضاف: نفخر أن مدرستنا الرياضية استطاعت عبر السنوات الماضية رفد فرق النادي المختلفة بالعديد من المواهب التي برزت وحققت العديد من الإنجازات وها هي بطولة «لعيونك يا شام» خير دليل على ذلك، وختم كلمته بتوجيه التحية لجيشنا الباسل والانتصارات الكبيرة التي يحققها.

بعدها بدأت العروض الرياضية توالياً وكانت البداية مع فرق التايكواندو والكاراتيه والجودو، وقدم الصغار عروضاً لاقت إعجاب الحضور وتصفيقهم، ثم عروضاً جميلة في رياضة الأيروبيك والرقص، ولمحات جميلة بكرة السلة قدمتها فرق النادي المختلفة ذكوراً وإناثاً والختام كان بكرة القدم حيث قدمت مواهب النادي بعض المهارات الكروية التي تدل على وجود خامات جيدة باللعبة.

إدارة النادي في ختام الحفل كرمت ضيوفها بالدروع التذكارية، كما قدمت شهادات تقدير ومكافآت مالية لكل كوادر الدورة من مشرفين ومدربين ومتميزين.

ويذكر أن ألعاب المدرسة الصيفية المعتمدة في قسميها الصباحي والمسائي هي: السباحة والشطرنج والبلياردو والأيروبيك والكاراتيه والتايكواندو والجودو وكرات القدم والسلة والطاولة إضافة للرسم

دورة متميزة

محمد الحموي رئيس نادي بردى قال في حديث خص به «الوطن»: إن دورة هذا العام كانت متطورة أكثر من أي عام مضى لأن كوادرنا تشبعت في الخبرة في العناية بالمنتسبين وتدريبهم وتأهيلهم، وقدمت لنا دورة هذا العام العديد من المواهب في ألعاب متعددة كالألعاب الرياضية القتالية والسباحة والشطرنج والبلياردو، فضلاً عن مواهب كثيرة أفرزتها مادة الرسم وصار النادي اختصاصياً بتخريج هذه المواهب الفنية.

ويضيف: الحمد لله إن النجاح كان حليفنا فلم تشهد المدرسة أي حادثة تعكر الأجواء وكان الانضباط والالتزام عناوين دائمة، وواجهتنا مشكلة الازدحام على التسجيل نظراً لسمعة المدرسة الجيدة فآثرنا الاعتذار من الأهالي لأننا نحرص على النوعية ليتمكن الطلاب من الاستفادة الكاملة من حصص التدريب التي كان يسودها المرح والجدية بآن معاً.

وشكر في ختام حديثه القيادتين الرياضية والسياسية لاهتمامهم الكبير برياضة النادي ودفعها نحو المزيد من التألق والتطور، كما شكر كوادر النادي من إداريين ومدربين ومشرفين الذين ساهموا بنجاح المدرسة الصيفية، وشكر وسائل الإعلام اهتمامها برياضة النادي وقد شكل هذا الاهتمام حافزاً إيجابياً ومعنوياً كبيراً، وتمنى (أخيراً) التوفيق والنجاح لكل طلاب المدرسة الصيفية على أمل اللقاء مرة أخرى في الصيف القادم.