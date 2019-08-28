سلاف فواخرجي تعيش أحلى لحظة مع ابنيها … نورهان تصف امرأة بالقبيحة ومي عز الدين تبرر غيابها وشيرين رضا تدافع عن القطط والكلاب

تنوعت منشورات النجوم خلال هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي عجت بكثير من المواضيع والقصص والصور والفيديوهات وإلى التفاصيل:

أحلى لحظة

أشعلت النجمة السورية سلاف فواخرجي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً جديدة ظهرت فيها وهي تلعب برفقة ابنيها في أحد الأماكن الترفيهية وتستلقي وسط عدد كبير من المكعبات الملونة.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بطبيعتها المرحة والعفوية. وهو ما أكدته من خلال تعليقها على الصورة حيث كتبت: «أحلى لحظة لما الطفل اللي جواتنا بيطغى على لحظات حياتنا مهما كانت صعبة».

وأضافت: «كل واحد فينا بيحتاجه ليرجع هو ولا يخجل منه ولا يمنعه ولا يقيده.. الطفولة روح مو عمر ونقاء مالو حدود».

رسائل قوية

رغم قضاء عطلة صيفية ممتعة مع أسرتها وأصدقائها إلا أن الفنانة المصرية ريم البارودي لم تسلم من بعض التعليقات بسبب بعض المنشورات التي قامت بنشرها وأعادت بالذاكرة معاناتها وعلاقتها القديمة بالفنان أحمد سعد.

ونشرت صوراً عبارة عن منشورات أو رسائل مبطنة تحمل الكثير من معاني الانتقام والعتب وكتبت في إحداها: «لدي طاقة تكفي لتجاهلك مدى الحياة فلا تحاول لعب دور الأكسجين معي».

ثم عادت ونشرت منشوراً طويلاً كتب فيه: «إياك أن تؤذي نفسك بالصبر على علاقات كثيرة الشد، وكثيرة الاستفزاز، وكثيرة الوجع بسوء الظن.. تعش عمرك تلهث للتبرير وإثبات براءتك».

وتابعت: «خطط بايجابية للغد. من يجرحك اجعل بينك وبينه مسافة كافية ولا تكثر الاحتكاك به، من يغمز ويلمز في الكلام تجنب الحوار معه وبذلك تغلق باب الشر وفوض أمرك إلى الله».

أعادت الصفحات تلك المنشورات التي تحمل رسائل قوية عن الغدر والفشل في الحب، الأمر الذي أعاد في ذاكرة الناس علاقتها السيئة بسعد، وطالبها العديد منهم بالتنبه وعدم الوقوع في حبه مجدداً والابتعاد قدر الإمكان عنه حتى ولو كان يحاول العودة لها.

انتقادات لاذعة

صدمت الفنانة اللبنانية نورهان متابعيها بسبب ظهورها في فيديو تنمرت من خلاله على إحدى النساء.

وبدت في المقطع وهي تغطي عينيها بنظارات شمسية كبيرة الحجم وتوجهت إلى إحداهن طالبة منها عدم النظر إليها وواصفة إياها بالقبيحة.

وأشارت إلى أنها تكره الأشخاص الذين لا يتمتعون بالوسامة مضيفة إنه على المرأة القبيحة أن تعمل على تغيير شكلها.

وتابعت أنها ترفض التعليقات التي تشير إلى أن بعض الأشخاص قبيحون منذ الولادة وخلقة ربنا، لافتة إلى أن على هؤلاء فعل المستحيل من أجل تحسين أشكالهم.

وقالت: «في كتير دكاترة تجميل، عملي شي، زبطي سنانك، زبطي وجهك، واللي اللـه خلقها حلوة أوكي الحمد اللـه يا اللـه على هالنعمة، وإذا فوق الجمال بتزيد جمال بيكون أحسن متلي يعني».

وذكرت أنها جميلة لكنها أضافت إلى شكلها بعض اللمسات التجميلية.

وعلى أثر ذلك تعرضت الفنانة لموجة من الانتقادات اللاذعة حيث استنكر المتابعون ما قالته وسخر بعضهم منها واعتبروا أنها قبيحة الأخلاق.

الناس الرحيمة

بعد الهجوم الذي شنته الفنانة المصرية شيرين رضا على بعض الأشخاص والهيئات التي تقتل الكلاب والقطط فيها، ما تسبب في انتشار بعض أنواع الثعابين في بعض المناطق، وهو ما عرضها للهجوم والانتقادات من قبل بعض المتابعين، عادت لتنشر صورة للمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث يجتمع عدد من الكلاب داخل مدخل المعهد.

وعلقت على الصورة بقولها: «حب وتقدير للناس الرحيمة بتوع المعهد العالي للفنون المسرحية.. عندهم ضمير وحب لكل خلق الله، ومحدش فيهم قال نمسهم أو نطردهم.. في ميزان حسناتكم إن شاء الله.. الرحمة لا تتجزأ».

وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية التي تؤكد أهمية الرفق بالحيوان في أي مكان.

إطلالة شبابية

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق صورة لها وهي تقضي إجازتها الصيفية في إحدى المناطق الساحلية، وظهرت غادة بإطلالة شبابية حيث ارتدت «الهوت شورت» مع ثوب رمادي من دون حمالات.

وأنهالت التعليقات على الصورة من متابعيها وجمهورها والتي جاء أغلبها هجوماً عليها حيث رأى الكثيرون أن الملابس التي ظهرت بها غادة لا تناسب عمرها، وخاصة أنها أصبحت جدة منذ سنوات ولا يجوز أن تظهر بهذه الإطلالة، وعلق أحد المتابعين على الصورة بقوله: «قلتيلي عمرك كام سنة؟».

على حين علق الكثيرون من محبيها، بتعليقات إيجابية أثنت على إطلالتها التي اعتبروها أعادتها عشرين عاماً.

غياب ولكن!

تغيب الممثلة المصرية مي عز الدين منذ فترة عن الظهور بحسابها بإنستغرام، الذي كانت تتواصل فيه مع محبيها، وهو ما دعا عدداً كبيراً من متابعيها للسؤال عن سبب غيابها، لتظهر مي وترد على السائلين وتوضح لهم أسباب غيابها وتعتذر عن ذلك الغياب.

فكتبت: «وحشتوني.. يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هذا هو طبعي ولكني أحتاج لذلك».

وتابعت: «سأعود أحياناً لنشر بعض الأشياء هنا، ولكن اعذروني لعدم تمكني من رؤية الرسائل الخاصة والتعليقات بعد نشر الصور، سيصبح الأمر وكأنه أمسي وأصبح عليكم، ولكن بالطبع سأراها حين نشر صورة أخرى، سلامي لجميع محبيني وأصدقائي».

رسالة غير مباشرة

يبدو أن الفنانة المصرية شيري عادل تريد إيصال رسالة بشكل غير مباشر لمتابعيها وتؤكد لهم من خلالها أنها تخطت أزمة طلاقها من الداعية معز مسعود، حيث نشرت صوراً لها من أغانيها التي قدمتها خلال مرحلة طفولتها، وقبل اتجاهها للتمثيل حيث لم يكن عمرها يتجاوز العشر سنوات، كتبت: «ذكريات الطفولة».

وكانت شيري قد حذفت صورها مع زوجها السابق كما ألغت متابعته من خلال حسابها على إنستغرام، وأعلنت خبر طلاقها بعد مرور أقل من عام على زواجهما.

ضرّة مش درّة

فوجئت الفنانة التونسية درة بعد نشر صورة لها بتعليق غريب من رجل متزوج كتب لها عبر حسابها على إنستغرام: «نفسي آخدك يا درة.. درة على مراتي».

درة لم تتجاهل التعليق ولم تتعامل معه بسخرية بل جاء ردها حاداً، وكتبت:» اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة.. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول».

مش ذكي

أثارت الفنانة المصرية نشوى مصطفى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجمت الفنان محمد رمضان بسبب حفلته الغنائية الأخيرة في الساحل الشمالي، رغم إشادتها به قبل فترة قصيرة.

وكتبت: «من فترة كتبت أنه ممثل ذكي.. رجعت في كلامي.. طلع مش ذكي».

ويعود سبب هجومها بعد ظهوره عارياً مجدداً في حفلته الغنائية الأخيرة في الساحل الشمالي وحضرها عدد كبير من الشباب ووضع لها رمضان شعاراً بأنها «أقوى حفلة في الساحل»، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات والسخرية.

يأتي ذلك رغم أن نشوى دافعت عنه عقب حفله الأول، عندما تعرض لهجوم شرس بسبب ظهوره عارياً.

نحيلة جداً

نشرت الممثلة المصرية يسرا اللوزي صورة جديدة التقطت لها في إطار عمل دعائي.

وظهرت فيها وهي ترتدي ملابس صيفية بيضاء كشفت كتفيها، ولاحظ المتابعون أنها بدت نحيلة جداً، ما أطلق موجة واسعة من التعليقات، ولم يتردد بعض المتابعين في أن يوجهوا إليها عبارات تنطوي على السخرية اللاذعة والتنمر.

ومما كتب، هؤلاء: «هيكل عظمي لابس فستان، جربي تغطي جسمك ساعتها هيبان أجمل صدقيني»، و«شنو هالضعف يسرا».

وفي المقابل أثنى الكثيرون على جمالها ورقي إطلالتها وشبهها بعضهم بالممثلة التركية الشهيرة بيرين سات.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الممثلة للتنمر، إذ وجهت إليها انتقادات كثيرة في وقت سابق بسبب ظهورها من دون ماكياج بشكل متكرر.

وردت على ذلك من خلال تعليقها على صورتين، واحدة بالماكياج الكامل والثانية من دونه وكتبت: «لما بتصور من غير ماكياج، فيه ناس تقول وحش أوي كده! ولما أتصور بماكياج، فيه ناس بتقول من غير ماكياج أحلى! الحقيقة إنه في رأيي المتواضع، كل مناسبة وليها ظروفها ومتطلباتها».

بلوك

يتواصل الفنان المصري خالد الصاوي وينشر دائماً لقطات له ولشخصياته في أفلامه وآخرها، فيلم «الفيل الأزرق 2» الذي يعرض حالياً بالسينمات.

وأعرب الصاوي عن انزعاجه من أحد متابعيه، الذي يروج لعمله عن طريق التعليقات على أي صورة، مما جعله يؤكد أنه بصدد حذفه من قائمة المتابعين، ورد عليه عبر حسابه على «إنستغرام»: «هعملك بلوك والله».