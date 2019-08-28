230 درجة للقبول العام في السنة التحضيرية و227 للموازي … «التعليم العالي» تصدر جميع مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2019- 2020

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمفاضلة في السنة التحضيرية بـ230 درجة للقبول العام و227 درجة للقبول الموازي.

وأصدرت الوزارة أمس مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2019- 2020، والتي شملت العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية /عام وموازٍ/ والمحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الإعاقة والطلاب العرب والأجانب والسوري غير المقيم والثانويات المهنية.

وأشارت الوزارة إلى بدء قبول طلبات المفاضلة في مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات اعتباراً من 29/8/2019 ولغاية 18/9/2019.

هذا ولوحظ من خلال قراءة المفاضلة للفرع العلمي تخفيض الحد الأدنى للقبول في بعض التخصصات الهندسية، وتراوحت الحدود الدنيا للتسجيل في الهندسات بين 185 للتسجيل على بعض الهندسات في عدد من الجامعات، و219 لمختلف درجات للتسجيل على الهندسة المعلوماتية والمدنية، ولبعض التخصصات الهندسية نزولا تحت معدل الـ219.

وتم تحديد الحد الأدنى للتسجيل في الاقتصاد بجامعة دمشق بـ200 درجة، و186 للاقتصاد في جامعات تشرين والبعث وطرطوس، والإعلام 195 شريطة حصول الطالب على 18 من أصل 30 باللغة الإنكليزية و32 من 50 باللغة العربية، و185 للحقوق في جامعتي دمشق وتشرين، و170 للتربية والعلوم وبعض التخصصات بمختلف الجامعات، ومنه نزولاً بالمعدلات إلى بعض الكليات والمعاهد التقانية.

هذا وتم تحديد 110 درجات الحد الأدنى للتقدم إلى مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية ومفاضلة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، مع تحديد شروط ضمن مفاضلة الطلاب الباقين.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور أن المفاضلة شهدت انخفاضاً في أعداد الطلاب بين الشريحة من 220 لـ240 درجة مقارنة مع العام الماضي، وهذا الأمر ينعكس على صعيد خفض المعدلات، مقارنة مع الشرائح نزولا تحت الـ220 درجة والتي قد تزداد فيها المعدلات وذلك لزيادة أعداد الطلاب في هذه الشريحة، علما أن الطلاب في الشريحة العليا قد يحصلون على مقعد دون الـ220.

وبيّن طيفور أن تسجيل الطالب لـ35 رغبة في الكامل يساعده في تسوية وضعه من التعليم العالي، مقارنة مع الطالب الذي يسجل 34 رغبة أو دون هذا الرقم، علما بأن هذا الأمر ينعكس على صعيد زيادة الفرص بشكل اكبر، مؤكداً أن الطالب ليس ملزما بتسجيل الـ35 رغبة، ولكن قيامه بهذا الأمر ينعكس على التسوية لوضعه، حيث في حال لم يسجل الرغبات كافة ولم يحصل على أي تخصص، فإنه لا يمكن تسوية وضعه لاحقاً، معتبراً أن زيادة عدد الرغبات من 25 إلى 35 رغبة له انعكاس إيجابي على الطلاب.

ولفت معاون الوزير إلى أن العلامة الحقيقية لعدد من اللغات تصدر عندما يتقدم الطالب للاختبار، علماً أنه لا يسمح للطالب التقدم إليها إلا بعد التقدم للاختبار.