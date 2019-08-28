برجك اليوم – الخميس 29 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان افتح الحوارات وابتسم لتلقى نتائج ترضيك، الحظوظ مساعدة وأنت ناجح وسعيد لأنك تعيش فترة مكثفة من الاقتراحات والمبادرات واقتحام المجهول ولتتعرف للجديد.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ما زلت تعاني من ذيول مشكلة عاطفية قديمة تفكر فيها وتحاول حلها، وربما تترك أكثر من أمر معلق وتحاول التفكير بحلول فابتعد عن القلق وفكر بحل.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تأتيك متغيرات إيجابية مع الشريك أو الأقرباء فحاول الاستفادة منها عاطفياً، وتتطور حياتك الداخلية مع الأصدقاء وتحس بحبهم يغمرك، واليوم للأسرة والعائلة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قضايا مالية وعائلية تتشابك وخاصة في أمورك المالية فاليوم للمتغيرات، وقد تناقش شؤون مادية شراء أو بيعاً أو تفاصيل مادية صغيرة، فاليوم جيد للمال.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت مرتاح للتطورات الموجودة حولك فهي إيجابية والأهم أن البسمة تعتلي وجهك، وتنبع من داخلك الثقة في النفس وحولك مبادرات تحتاجها وعلاقات جيدة مع المحيط.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لست من الأشخاص الذين يعتذرون لذلك قلل أخطاءك وتصرفاتك السلبية، فحاول أن تكبت مشاعر غضبك إذا كان من دون مبررات وتصرف بعقلانية بعيداً عن التصرفات المتسرعة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت كثير النشاط اليوم لكن نشاطك بحاجة إلى بعض التنظيم دعوات- اتصالات، وقد تعاود الاتصال بأشخاص انقطعت علاقتك بهم منذ مدة فتشعر بالسعادة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تتخذ مواقف حادة فلا تعرض حياتك المستقرة للاهتزاز فقط لأنك جاد أكثر من اللازم، واسمع آراء الآخرين دون أن تسمح للأحكام المسبقة أن تخرجك عن لطفك وهدوئك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تسأل عن معلومات وتتحقق أو تبحث في أوراق أو نتائج امتحانات أو سفر، وقد تقوم بجهود لتسير في أمر مهم يشغلك نحو خط يرضي الجميع فاليوم لخبر جيد.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اليوم قد يمنحك المساعدات المالية وقد تفكر بسفر يعيد لك الحيوية والطاقة، فحولك أصدقاء جدد يسعدونك بمبادراتهم الإيجابية ومدحهم لك وإعجابهم بطريقة تصرفك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ربما تفكر بأمنية وتتمنى حدوثها وقد تتأجل لظروف ليست بيدك، ما يجعلك تشعر بالاستياء، وقد يطلب منك قرارات تحاول تأجيلها فالخيارات واجبة أو النقاشات حامية وتحتاج لصبر.