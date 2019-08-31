رياضة

حطين بطل دورة الوفاء

| اللاذقية- الوطن

الأحد, 01-09-2019

توج فريق حطين بطلاً لدورة الولاء والوفاء التي ينظمها نادي تشرين سنوياً إثر فوزه بالمباراة النهائية يوم الخميس على فريق الوحدة بهدف مقابل لا شيء جاء من ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة بتوقيع عبد الرزاق الحسين.
المباراة لم ترتق إلى المستوى المأمول تأثراً بوفاة المشجع التشريني عبد الحليم حوا على هامش مباراة نصف النهائي بين تشرين وحطين التي انتهت بفوز حطين بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما.
ولا شك أن ركلة الجزاء مريبة من وجهة نظر الكثير من المتابعين لكن التأثر بحادثة الوفاة والإطار الودي للبطولة والمعنى الأسمى من أجلها جعل الأمور تسير بشكل طبيعي.

السجل الذهبي
بالعودة إلى السجل الذهبي للبطولة نجد أن تشرين المنظم لا يزال يحتفظ لنفسه بعدد مرات التتويج حيث فاز باللقب 4 مرات أعوام (2001، 2003، 2005، 2013) يليه جاره حطين 3 ثانياً وفاز باللقب مرات (2006، 2008، 2015) وفاز بها الفيصلي الأردني مرتين (2002، 2009) والكرامة مرتين (2010- 2017) مقابل مرة واحدة لكل من الزوراء العراقي (2004)، والجهراء الكويتي (2007) والمجد (2011) ومنتخبنا الوطني للشباب (2012) والمحافظة (2014) والاتحاد (2016) والوثبة بلقب 2018 الموسم الماضي.

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