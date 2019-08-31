مدارس اللاذقية تستقبل ربع مليون طالب … أبو خليل لـ«الوطن»: المدارس جاهزة والكتب مؤمنة

أكد مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل لـ«الوطن»، استعداد المديرية لاستقبال العام الدراسي 2019 – 2020، مع إنجاز كل التحضيرات اللازمة من إجراءات إدارية وصيانة فنية للمدارس.

وذكر أبو خليل أن 255378 طالباً وطالبة يتأهبون لبدء العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى توزيع الطلاب على 1212 مدرسة في المحافظة.

وأوضح مدير التربية، أنه تم تنفيذ أعمال صيانة في أكثر من 100 مدرسة تلبية للحاجات الأساسية للمدارس من «زجاج- نوافذ- أبواب- دورات مياه- مياه الشرب- كهرباء وغيرها من الأمور الفنية»، استعداداً لاستقبال الطلبة فيها، مضيفاً إنه يتم حالياً العمل على عزل أسطح خمس مدارس وثلاث كتل أبنية في ثانوية صناعية ضمن العقود الاستثمارية للمديرية لعام 2019، إضافة للتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية عن طريق الوزارة لصيانة عشر مدارس من منظمتي undp وpui.

وأكد أبو خليل أن جميع الكتب لمختلف المراحل الدراسية مؤمنة، وجرى توزيع الكتب لكل مدارس اللاذقية عبر جدول زمني تم الاتفاق عليه بين المديرية وفرع مؤسسة المطبوعات والكتب المدرسية، مبيناً أن الجدول بدأ تنفيذه مطلع آب الماضي وانتهى في 27 منه.

ولفت مدير التربية بالقول: اعتماداً على أسس إجراء التنقلات والتشكيلات وفق التعليمات الوزارية، تم إنجاز تشكيلات المدرسين والمعلمين التي تم تقديمها على أن تكون قيد التنفيذ خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي.