فيرنر يقود لايبزيغ لإنجاز غير مسبوق في البوندسليغا … ديربي العداوة يسرق الضوء في البريميرليغ

انطلقت أمس الأول مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني بلقاء مونشن غلادباخ مع ضيفه لايبزيغ الذي أستطاع تسجيل الفوز الثالث على التوالي وهذا لم يحققه في أي بطولة دوري خاضها سواء في الدرجة الأولى أم بقية الدرجات، والفضل يعود لمهاجم الفريق تيمو فيرنر الذي سجل الهاتريك واصلا إلى الهدف الخامس مزاحماً مهاجم البايرن على صدارة الهدافين، ليضمن لايبزيغ البقاء في الصدارة.

اليوم تختتم مباريات الجولة الثالثة بلقاءين بعدما جرت سبع مباريات أمس.

في الدوري الإنكليزي انطلقت أمس مباريات المرحلة الرابعة التي تختتم اليوم بمباراتين إحداهما بين آرسنال وضيفه توتنهام في أشهر الديربيات اللندنية وأكثرها عداوة عبر التاريخ، والملاحظ أن الفريقين يتقابلان بتوقيت حرج للغاية بعد خسارتهما في الجولة الفائتة، ما يجعل قمة اليوم تعويضية قبل الخلود للراحة بسبب الواجبات الدولية، ومن هذه المباراة نبدأ:

ديربي كبير

آرسنال وتوتنهام مرشحان قبل انطلاق الموسم لاقتحام قائمة الأربعة الكبار، ففريق المدرب يوناي إمري دعم صفوف المدفعجية بأكثر من صفقة أبرزها المدافع ديفيد لويز ونيكولاس بيبي، والمدرب بوكيتينو احتفظ بأوراقه الرابحة التي أوصلته إلى نهائي أوروبا الكبير، وبناء عليه يتوقع النقاد مباراة رفيعة المستوى عنوانها القوة والصلابة والحرص على الفوز.

هذه المباراة اشتهرت مؤخرا بوفرة ركلات الجزاء لدرجة أن خمسة من آخر 14 هدفا سجلت من علامة الجزاء، وفي الموسم الماضي فاز آرسنال 4/2 ذهاباً في ملعب الاتحاد وتعادلا إياباً بملعب توتنهام 1/1 مع ركلة جزاء ضائعة سددها أوباميانغ.

المباريات العشر الأخيرة بين الفريقين شهدت ثلاثة انتصارات للسبيرز مقابل خمسة تعادلات وخسارتين.. يقود المباراة الدولي مارتن اتكنسون.

المباراة الثانية اليوم يلتقي فيها ايفرتون مع وولفرهامبتون بصافرة أنطوني تايلور ويطمح فيها المضيف إلى إنجاز المباراة السابعة على التوالي بشباك نظيفة على أرضية ملعب غوديسون بارك للمرة الأولى منذ 2013، بينما يتطلع النادي الزائر إلى تسجيل فوزين متتالين على ايفرتون للمرة الأولى منذ عام 1979، وكان الفريقان تعادلا في الموسم الماضي 2/2 بأرض وولفرهامبتون على حين خسر ايفرتون بملعب مباراة اليوم 1/3، وسبق للفريقين أن تقابلا عشر مرات في المسمى الجديد للدوري انتهى نصفها بالتعادل مقابل ثلاثة انتصارات لإيفرتون.

برنامج المباريات

لعب في وقت متأخر أمس بيرنلي مع ليفربول على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

ساوثهامبتون * مان يونايتد 1/1، مان سيتي * برايتون 4/صفر، ليستر سيتي * بورنموث 3/1، تشيلسي * شيفلد يونايتد 2/2، نيوكاسل * واتفورد 1/1، كريستال بالاس * أستون فيلا 1/ صفر، ويستهام * نوريتش 2/ صفر.

اليوم: إيفرتون * وولفرهامبتون (4.00)، الآرسنال * توتنهام (6.30).

الهاتريك الثاني

بعد تسجيل ليفاندوفسكي ثلاثية للبايرن بمرمى شالكه الأسبوع الفائت قيل إنه سيمضي بصدارة الهدافين وحيداً، ولكن مباراة الجمعة بين لايبزيغ وغلادباخ أثبتت أن فيرنر لن يكون مكتوف اليدين فسجل بدوره الهاتريك مبقيا لايبزيغ بأعلى الهرم وهو الذي سجل للأسبوع الثالث توالياً.

أهداف فيرنر جاءت في الدقائق 38 و47 والوقت بدل الضائع على حين سجل للمضيف إيموبولو في الدقيقة التسعين.

الهاتريك هو الأول في مسيرة فيرنر وقد سبق له تسجيل 11 ثنائية، وأشارت الإحصائيات إلى أن فيرنر سجل منذ ظهوره الأول في البوندسليغا 68 هدفا أكثر من أي لاعب ألماني من بداية آب 2013.

مباراتا اليوم

بعد تعرضه لخسارتين سيكون بريمن مطالباً أمام جماهيره بكتابة السطر الأول الإيجابي هذا الموسم عندما يستضيف أوغسبورغ الذي اكتفى بنقطة من أول مباراتين.

في الموسم الماضي فاز بريمن ذهاباً وإياباً 3/2 و 4/صفر وفي المباراة الثانية يتقابل فرانكفورت مع دوسلدورف بهاجس تحقيق الفوز الثاني بعد فوز وخسارة لكل منهما في أول أسبوعين.

في الموسم الماضي فاز فرانكفورت 7/1 ذهاباً و3/صفر إياباً.

برنامج المباريات

لعب في وقت متأخر أمس يونيون برلين الصاعد مع دورتموند المرشح لمزاحمة البايرن على اللقب، على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

بايرن ميونيخ * ماينز 6/1، ليفركوزن * هوفنهايم صفر/ صفر، فولفسبورغ * بادربورن 1/1، فرايبورغ * كولن 1/2، شالكه * هيرتا برلين 3/1.

اليوم: بريمن * أوغسبورغ (4.30)، فرانكفورت * دوسلدورف (7.00).