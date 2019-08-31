دوام المدارس داخل المحافظة على موعده … مدير تربية إدلب لـ«الوطن»: إرسال المناهج إلكترونياً لداخل المحافظة بسبب منع العصابات المسلحة دخول «المطبوعة»

نفى مدير تربية إدلب عبد الحميد المعمار تأجيل دوام المدارس التابعة للدولة داخل المحافظة عن موعده المحدد وهو يوم غد، لافتاً إلى أنه سوف يتم افتتاح المدارس في المناطق المحررة في سنجار وأبو الضهور.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف المعمار أن عدد طلاب التعليم الأساسي في المحافظة بلغ نحو 257 ألف طالب بينما في التعليم الثانوي بلغ عددهم أكثر من 6 آلاف طالب، مشيراً إلى أنه تم قبول جميع الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي في الثانوية العامة.

وأشار المعمار إلى الظروف الصعبة التي واجهها طلاب التعليم الأساسي للوصول إلى حماة للتقدم إلى امتحانات الشهادة، مضيفاً: ورغم ذلك كانت نسبة النجاح أكثر من 72 بالمئة ومن ثم كانت إدلب في المرتبة الثالثة على مستوى البلاد.

وبيّن المعمار أنه بعد عودة الطلاب إلى داخل المحافظة اتخذت العصابات المسلحة إجراءات بحق الكثير من الطلاب مثل ضربهم وسحب الهويات الجديدة التي تم إصدارها من حماة منهم وطلب إليهم مراجعة مقراتها للتحقيق معهم.

وأكد المعمار أن عدد المعلمين داخل المحافظة بلغ 8 آلاف وهذا الرقم جيد لتغطية كل المدارس داخل المحافظة، مؤكداً أنه سوف يتم افتتاح ثماني مدارس جديدة في أبو الضهور وسنجار ليبلغ عدد المدارس فيها 48 مدرسة. وأضاف المعمار: أنهينا الأسبوع الماضي الطلاب المكملين وعددهم 300 طالب في المنطقة كما أنهينا دورات طلاب منهاج الفئة «ب» للطلاب المتسربين وعددهم نحو ألف طالب.

وأشار المعمار إلى أنه تمت زيارة مدينة خان شيخون بعد تحريرها للاطلاع على واقع المدارس فيها وعددها 21 مدرسة، لافتاً إلى أن الفريق الهندسي يعد دراسة عن واقع هذه المدارس لتجهيزها فور عودة الأهالي.

وأكد معمار أنه تم توجيه المشرفين على المجمعات التربوية لقبول كل الطلاب النازحين من خان شيخون وريفها، منوهاً بتوزيعهم على المدارس مباشرة كما أنه يتم وضع المعلمين تحت تصرف هذه المجمعات.

وأشار المعمار إلى أن الطلاب الذين راجعوا مديرية التربية في إدلب ومقرها حماة قليل لا يتجاوز 150 طالباً من المجمل الكلي لعدد الطلاب للحصول على تكليف للدوام في مدارس أخرى في المحافظات.

وأوضح المعمار أنه حسب المتغيرات الأمنية يتم فتح أو إغلاق مدارس في المحافظة ضارباً مثلاً أنه تم فتح مدارس في سرمدا، مبيناً أنه فور خروج الأهالي من المنطقة يتم إصدار أمر إداري بإغلاق المدارس فيها حتى العاملون والطلاب فيها يتم منحهم مذكرات وثائق نظامية لمدارسهم الجديدة.

وفيما يتعلق بموضوع المناهج كشف المعمار أنه سوف يتم إرسالها إلى داخل المحافظة إلكترونياً ومن ثم يتم سحبها من الطلاب على حسابهم الخاص كما حدث في الفصل الأول، مؤكداً أنه تعذر إرسال المناهج المطبوعة إلى المحافظة نتيجة ممارسة العصابات المسلحة.

وأضاف المعمار: أرسلنا في الفصل الأول العام الماضي 11 سيارة فتم اعتقال مدير الكتب المدرسية من العصابات المسلحة وصادروا كل الكتب فكان البديل إرسالها إلكترونياً، مشيراً إلى أنه سوف يتم تدريس المنهاج القديم هذا العام للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة.