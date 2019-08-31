اقتصاد

رأسمال الشركة يصل 15 مليار ليرة … 11 شركة (VIP) بدأت عملها في سورية هذا العام

| علي محمود سليمان

الأحد, 01-09-2019

كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» عن ترخيص 11 شركة (VIP) من بداية العام الجاري (2019) وحتى الشهر الثامن، يتراوح رأسمال الشركة بين 100 مليون ليرة سورية و15 مليار ليرة.
ولفت إلى أن هذه الشركات أشهرت وبدأت العمل، وهي تتوزع في عدة مجالات، من بينها الوساطة المالية وضمان مخاطر القروض والشركات القابضة وصناعات الفولاذ والمشروبات، وهي شركات مساهمة مغفلة ومحدودة المسؤولية، مبيناً أن إجمالي عدد شركات الـVIP في سورية حالياً يصل لحوالي 600 شركة، يتركز القسم الأعظم منها في محافظتي دمشق وريف دمشق بحوالي 450 شركة، مشيراً إلى أن تأسيس هذه الشركات لا يرتبط بتغييرات سعر الصرف ولكن نشاطها في المجالات التي تعمل بها يتأثر بهذه التغييرات.
ولفت المصدر إلى أن أغلبية شركات الـVIP الموجودة في سورية هي شركات وطنية، مع وجود شركات هي بالأساس وكيل لشركة أجنبية أو لديها شريك أجنبي أو عربي، مع ملاحظة أن شركات الدول الصديقة كإيران وروسيا والصين والهند لديها شركاء ووكلاء في سورية.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية كانت قد حددت شركات الـVIP ضمن سورية بالتي يكون رأسمالها 100 مليون ليرة سورية وما فوق.

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