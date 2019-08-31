الأولى

الاتحاد الأوروبي يستدعي مؤتمراً لـ«المانحين»!

| الوطن - إدلب

الأحد, 01-09-2019

لم يستطع الاتحاد الأوروبي الانتظار طويلاً على هزائم أدواته المتلاحقة شمالاً، وعاد سريعاً لسياسة الدعم المالي المباشر، عبر الإعلان عن مؤتمر قريب حول سورية للمانحين في أيلول المقبل بمدينة نيويورك الأميركية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، والتي من المقرر عقدها في الفترة ما بين 17 و24 من الشهر ذاته.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أن المؤتمر سيناقش إرسال ما سمته «مساعدات إنسانية» إلى سورية، وسينقل رسالة واضحة ليس فقط في مجال هذه المساعدات، «بل سنحث ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية».

مقالات ذات صلة

الأحد, 01-09-2019

تصدير زيت الزيتون إلى إيران.. وملتقى سوري روسي.. ورجال أعمال إماراتيون: اتفقنا على قائمة بالاستثمارات … معرض دمشق الدولي يستقبل في يومين 305 آلاف زائر

الأحد, 01-09-2019

حل «النصرة» خلال ٨ أيام وفتح الطريقين الدوليين مقدمة لاستئناف «سوتشي» بشروط سورية … هدوء حذر في جبهات ريف إدلب الجنوبي بعيد سريان وقف إطلاق النار

الأحد, 01-09-2019

أكد أن رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي أمر محسوم … نصر اللـه: عندنا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا ولا مصانع لدينا لها

الأحد, 01-09-2019

صواريخ «التحالف» تقتل قادة وإرهابيين لـ«النصرة» شمالي إدلب!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock