الاتحاد الأوروبي يستدعي مؤتمراً لـ«المانحين»!

لم يستطع الاتحاد الأوروبي الانتظار طويلاً على هزائم أدواته المتلاحقة شمالاً، وعاد سريعاً لسياسة الدعم المالي المباشر، عبر الإعلان عن مؤتمر قريب حول سورية للمانحين في أيلول المقبل بمدينة نيويورك الأميركية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، والتي من المقرر عقدها في الفترة ما بين 17 و24 من الشهر ذاته.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أن المؤتمر سيناقش إرسال ما سمته «مساعدات إنسانية» إلى سورية، وسينقل رسالة واضحة ليس فقط في مجال هذه المساعدات، «بل سنحث ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية».