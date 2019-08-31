مدير تربية إدلب لـ«الوطن»: دوام المدارس داخل المحافظة على موعده والعصابات المسلحة منعت دخول الكتب المطبوعة … العزب لـ«الوطن»: 3.7 ملايين طالب يتوجهون إلى المدارس غداً

في وقت نفى فيه مدير تربية إدلب عبد الحميد المعمار تأجيل دوام المدارس التابعة للدولة داخل المحافظة عن موعده المحدد وهو يوم غد، أكد وزير التربية عماد العزب أنه تم انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي سوف يفتح الباب أمام 3693778 طالباً للتوجه إلى مدارسهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن العزب أن الوزارة أدرجت المرحلة الثالثة من خطة تطوير المناهج بالصفوف الثالث والسادس والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والصف الثالث الثانوي، مشيراً إلى أنه تم ترميم وإعادة بناء بعض المدارس وفق خطة العام الحالي فبلغ عدد المدارس المنفذة 844 و360 قيد التنفيذ.

وتوقع العزب أن يتوجه 650732 طالباً وطالبة في ريف دمشق من مختلف المراحل الدراسية إلى مدارسهم موزعين على 1580 مدرسة، مؤكداً عمل المديرية لزيادة أعداد المدارس المفعّلة في مناطق المحافظة كافة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مضيفاً: بلغ عدد الأطر التدريسية ما يقارب 34507 معلمين ومدرسين.

بدوره وفي تصريح لـ«الوطن» كشف المعمار أن عدد طلاب التعليم الأساسي في المحافظة بلغ نحو 257 ألفاً على حين في التعليم الثانوي بلغ عددهم أكثر من 6 آلاف، مشيراً إلى أنه تم قبول جميع الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي في الثانوية العامة.

وأكد المعمار أن عدد المعلمين داخل المحافظة بلغ 8 آلاف وهذا الرقم جيد لتغطية كل المدارس داخل المحافظة.

وفيما يتعلق بموضوع المناهج كشف المعمار أنه سوف يتم إرسالها إلى داخل المحافظة إلكترونياً ومن ثم يتم سحبها من الطلاب على حسابهم الخاص كما حدث في الفصل الأول، مؤكداً أنه تعذر إرسال المناهج المطبوعة إلى المحافظة لأن العصابات المسلحة منعت دخولها.