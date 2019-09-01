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سبعيني يقتل زميله لتنمره عليه قبل 53 عاماً

| وكالات

الإثنين, 02-09-2019

فاجأ عجوز تايلاندي رواد حفل نظمه أحد زملائه السابقين في منزله بإطلاق النار​ على زميلهم السابق بالمدرسة لتنمره عليه قبل 53 عاماً.
ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، قصة العجوز الذي يعيش بمحافظة آنغ ثونغ التايلاندية والذي يدعى ثانابات أناكسري (69 عاماً) بعد قتله لزميله القديم سوثات كوسايمات، يوم السبت الماضي، في الحفل الذي أقامه توين كلاكانغ، زميلهما السابق، بغرض لم شمل دفعته السابقة بالمدرسة.
وبدأت القصة أثناء جلوس الجميع لتناول العشاء، تحدث أناكسري إلى كوسايمات، متهماً إياه بمضايقته و​التنمر​ عليه عندما كانا في السادسة عشرة من عمرهما.
وطلب أناكسري، الضابط البحري السابق، من كوسايمات، الذي يعمل خياطاً، الاعتذار له، إلا أن الأخير رفض، قائلاً إنه لا يتذكر أنه ضايق زميله القديم.
وبعدما استشاط العجوز السبعيني غضباً، قام بإخراج مسدس من ملابسه وأطلق النار على كوسايمات وهرب في الحال.
وأعلن الأطباء وفاة الصديق متأثراً بإصابته حيث تم نقل كوسايمات إلى المستشفى.

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