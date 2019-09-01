المنتخب الأولمبي يواصل استعداده … إلغاء معسكر كوريا والبديل لقاءان مع الأردن

يبدأ اليوم منتخبنا الأولمبي معسكره الجديد في مدينة دمشق ليواصل استعداده للتصفيات الآسيوية التي تستضيفها تايلاند مطلع العام القادم وستجري قرعة التصفيات في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وكان من المقرر أن يقيم منتخبنا معسكراً في كوريا الجنوبية منتصف الشهر الحالي لكن تم إلغاؤه لصعوبة إجراءات الحصول على الفيزا كما أفادنا اتحاد كرة القدم واستعيض عن معسكر كوريا بمباراتين مع المنتخب الأولمبي الأردني يومي 14 و16 من الشهر الحالي، وكان منتخبنا الأولمبي أقام معسكراً مغلقاً لمدة أسبوعين الشهر الماضي في مدينة كراسنودار الروسية لعب خلاله مع الأندية المحلية بالمدينة ثلاث مباريات، ويغيب عن معسكر المنتخب اللاعبون المنضمون إلى المنتخب الأول المسافر إلى الفلبين وهم: خالد كردغلي ومحمد كامل كواية وكامل حميشة ويوسف محمد.

ولم يبد مدرب المنتخب أي اعتراض على ضم هؤلاء اللاعبين إلى المنتخب الأول معتبراً أن مصلحة الكرة السورية تقتضي ذلك، مؤكداً أن اللاعبين سيلتزمون مع المنتخب الأولمبي في حال عدم وجود تعارض مع المنتخب الأول وبالتالي سيشاركون بمباراتي الأردن، ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن الحكيم قال عن لقاءي الأردن بأنهما ضروريان لحاجة المنتخب إلى أداء مباراتين أو ثلاث في الشهر لتنفيذ برنامج الإعداد بدقة متناهية، ولمعرفة أين وصلنا من ناحية الجاهزية والانسجام ومعالجة الأخطاء.

كادر المنتخب

كادر المنتخب يقوده المدرب أيمن الحكيم ويساعده أحمد عزام ومصعب محمد ومدرب الحراس أحمد النايف والإداري أحمد زينو والمعالجان الفيزيائيان عزت شقالو ومحمد عكاش والمنسق الإعلامي الزميل عماد الأميري، مع الإشارة إلى أن مهمة مشرف المنتخب قد ألغيت تسميتها من كل المنتخبات الوطنية بسبب استقالة اتحاد كرة القدم ولكون المشرفين هم أعضاء الاتحاد المستقيل.

أما اللاعبون فهم:

محمد فارس أرناؤوط – يوسف الحموي – يزن عرابي – مازن عمارة (الجيش) أنس العاجي – أيمن عكيل – يوسف محمد – عبد الهادي شلحة – عبد الرحمن بركات (الوحدة)- محمد كامل كواية (الشرطة) حسام الكردي- أنس بيطار – صبحي شوفان (الوثبة) زيد غرير – ميلاد الحمد (الكرامة)- ليث علي – خالد كردغلي- علاء الدين دالي – محمد مالطا – كامل حميشة (تشرين) مروان زيدان (حطين) عبد القادر عدي (الطليعة) زكريا حنان (الاتحاد) محمد البري – نبيل كورو (الجزيرة).